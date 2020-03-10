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成大學生戴口罩熱情上課　王正坤醫師開講本土化產業鏈的重要性

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▲王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新型冠狀病毒COVID-19肆虐，從亞洲、歐洲、中東到美國迅速蔓延，全球高度警戒，台灣防疫工作做得最好，口罩成為時下標準打扮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。

▲王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，長期在成功大學教授美容醫學課程，深受學生歡迎。疫情期間，校方派駐人員在教室門口測量體溫，噴上消毒液，把病毒阻隔在教室之外，避免學校發生交互感染。學生們並沒有因為疫情而退卻，仍然熱情到校上課，王正坤醫師也回饋認真的學生們，使用精彩的教學影片，來講解皮秒雷射、脈衝光、肉毒桿菌毒素、玻尿酸、洢蓮絲、晶亮瓷、音波拉皮、埋線拉皮等原理，並且提醒學生要避免醫學美容副作用，例如雷射必須避免術後反黑疤痕，注射肉毒桿菌毒素必須避免眼歪嘴斜，注射玻尿酸必須避免血管栓塞，並且肯定學生認真上課的態度，鼓勵學生在專業領域用功用心，一定能闖出一片天。上課過程，6成學生們戴著口罩，仍然踴躍回答老師提出的問題，形成一幅口罩大軍上課的畫面。

▲王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣醫學美容產業也隨著疫情衝擊而改變，原本發展國際醫療與韓國競爭的業者，轉型為立足台灣，此時可戴口罩遮住醫美傷口，剛好也是醫學美容最好的時機，可彌補醫療觀光旅客流失。

王正坤博士表示，現在的產業都是全球價值鏈（global value chain），同一家公司的原料、組裝、銷售可能都發生在不同的國家，例如一個電子產品，原料來自澳洲，零件來自台灣、大陸與韓國，組裝工廠在大陸，銷售在歐洲。當傳染病疫情發生，很多國家宣布鎖國，禁止與其他國家來往與貿易，造成很多公司的生產鏈斷鏈，很多公司無法製造產品與銷售，沒有營業收入，導致公司歇業。

台灣的醫療院所，在疫情發生後，已經開始買不到紗布與棉花棒等衛材，醫師們才發現台灣的醫療耗材與藥物原料來自大陸，當大陸開始封城，工廠無法復工，運輸中斷，台灣就會缺乏紗布與棉花棒，很難想像3個月後，醫院要拿什麼東西來幫病人止血，這就是全球價值鏈遭遇疫情鎖國的龐大衝擊。

▲王正坤醫師，在成功大學授課「美容醫學」時，學生們不畏疫情，踴躍出席聽課，6成學生戴口罩上課，讓王正坤深深感動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，這次口罩防疫，台灣政府打出漂亮的一仗，當韓國人在寒風刺骨下排隊幾小時，仍然買不到口罩，台灣已經生產足夠口罩來滿足2000多萬人的需求。政府快速介入口罩產業，組成國家隊伍，讓口罩生產本土化，從原料供應、工具機組裝、加工製造到配送，都在台灣本土進行。台灣每個產業與政府部門，經此新冠病毒疫情打擊之後，必須思考本土化產業鏈的策略，才能確保每個產業不會發生斷鏈斷料的危機，在全球鎖國的情況下，還能屹立不搖。

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成大學生口罩王正坤本土化產業鏈

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