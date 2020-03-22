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首例20歲護理師確診新冠肺炎　桃園衛生局：掌握接觸者共95人

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▲桃園20歲護理師確診新冠肺炎　

▲桃園20歲護理師確診新冠肺炎，環保局立即協助該機構後續環境清潔消毒。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增16例新冠肺炎確診病例，其中案156為桃園市某長照工作人員，市府衛生局指出，該局21日接獲通知後隨即進行疫調，並連夜啟動應變計畫，針對機構內接觸者進行採檢，初步檢驗結果81人均為陰性，目前已將無症狀之住民分送兩間應變處所隔離，降低感染風險，遏阻疫情擴大。

衛生局22日指出，案156為本土確診個案，為20多歲女性，於桃園市某長照中心擔任護理師，3月12日自覺有發燒未就醫，16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，檢驗結果為陽性確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，長照機構住民多為抵抗力較低的長者，針對本次疫情已超前部署徵用緊急應變處所，並由社會局徵調24名照顧服務員，至隔離檢疫機構提供照顧服務。社會局已安排社工人員向家屬說明安置狀況，包括有就醫或較高照護需求的長輩已協助就醫，其餘無症狀長者已安排至隔離檢疫機構照顧，住民可於安置地點由照服員及護理人員妥善照顧，安置期間可依家屬需求協助安排與長輩視訊或其他遠距關懷，衛生局同時也掌握相關接觸者的採檢情形及進行健康追蹤，環保局亦立即協助該機構後續環境清潔消毒。

衛生局將加強督導各機構防疫應變知能及出入管制，建議防疫期間，住民家屬若要探視，採視訊關懷為原則，減少出入機構，降低交叉感染之風險。民眾如有相關疑問可撥打防疫專線1922洽詢。

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