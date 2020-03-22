塞爾維亞總統「肘迎」醫療專家　太激動..當場親吻五星紅旗

▲塞爾維亞總統武契奇在停機坪等待中國醫療專機。（圖／取自央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸6人專家醫療隊專機，順利抵達塞爾維亞貝爾格萊德尼古拉特斯拉國際機場。根據央視轉播畫面，塞爾維亞總統武契奇，現場激動的親吻大陸五星紅旗，引起外界熱議。

▲塞爾維亞總統武契奇與大陸醫療專家碰肘打招呼。（圖／取自人民日報）

大陸馳援塞爾維亞，專機上帶來十幾噸的呼吸機、口罩、試劑盒等防疫物資。塞爾維亞總統武契奇、衛生部長、國防部長等多位政府官員在親自停機坪等候。堅守防疫原則，武契奇和每一位醫療隊成員碰肘，表示熱烈歡迎。

▲塞爾維亞總統武契奇先親吻自家國旗。（圖／取材 央視）

最後，武契奇先轉身後，先親吻自己國家國旗，接著對一旁五星紅旗，也獻上深情的一吻，表示對大陸的感謝。結果，這個舉動引發界兩極評論，有網友覺得「太過煽情」，也有人覺得是「真情表現，因為直到目前為止，只有大陸對他國伸出援手。」

▲塞爾維亞總統武契奇臨走前親吻五星旗。（圖／取材 青蜂俠）

據廣州日報指出，這次大陸派出赴塞爾維亞抗疫專家組共有6人，來自中山大學附屬第三醫院，專長包括傳染病防治、呼吸與危重症、感染、心理等專業。帶隊的感染科副主任林炳亮教授表示十分著急，「希望能夠和其他的專家一起儘快抵達塞爾維亞，爭取早一天為當地的防控出一份力。」