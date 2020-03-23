111名軍人確診　美國防部首現肺炎死亡案例

▲美國國防部證實一名國防承包商感染肺炎過世。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國國防部昨（22日）宣布，一名在國防安全合作局工作的國防承包商因感染新冠肺炎過世，這也是第一起美國防部相關人員感染病毒死亡案例。對此，美國國防部長辦公室的聲明指出，「我們向他的家人、朋友和同事表示慰問，並感謝在面對這種病毒時為挽救他生命而努力的醫療專業人員。」

《美國海軍協會新聞網》(USNI NEWS)於22日報導稱，美國國防部出現首例感染新冠病毒死亡病例，這名國防承包商在維吉尼亞州阿靈頓的國防安全合作局工作，曾在當地醫院接受過新冠病毒治療。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

美國國防部曾於16日發布消息提到，該部已經出現37例新冠肺炎確診病例，其中包括18名軍人。為預防新冠疫情擴散，國防部長馬克・艾斯培（Mark Esper）和副部長大衛・諾奎斯特（David Norquist）將被隔離保護。

據悉，這名因肺炎死亡的國防承包商所處的國防安全局，主要負責對外武器裝備銷售等工作，分別在五角大廈保留區內和周圍的辦公室工作。

▲美軍對海外執行任務的艦船士兵，進行新冠肺炎檢測。（圖／翻攝環球時報）

根據美國防部公佈的數據，截至22日止，美軍已有111名確診病例，較二日前公布的67人多了將近一倍。由於此前傳出美國海軍陸續傳出確診病患，為防止疫情在密閉的船艦上擴散，美國海軍前線部署的醫學防護部隊和海軍醫療研究中心的成員，近日也登上幾艘第七艦隊的艦船，對士兵們進行肺炎檢測。