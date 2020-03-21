防歐美疫情慢半拍？柯文哲：政治壓力導致無法醫療專業思考

▲柯文哲出席飲水思源頭。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，近期更有多起自歐美地區返台的確診案例，讓台灣引以為二的邊境管制逐漸出現漏洞。被問到是否輕忽歐美的防疫意識，導致成為防疫破口？柯文哲說，正式外交的時候大家還是會稍微忌憚，決定政策不是完全民意、專業或價值，「同樣道理，國際政治的決策，有醫療專業，可是還有國際政治壓力，所以這個沒辦法完全醫療專業去思考」。

柯文哲說，常常是這樣，醫療專業大家都很清楚，可是涉及到正式外交的時候，大家還是會稍微忌憚，像日本還要辦東京奧運，就沒有辦法完全用醫療專業作思考，「其實這樣我們在停伊朗、停中國大陸都很決斷，可是你要跟英國、德國，你才在想的時候大使就來跟你談」。

「我倒覺得這也沒有什麼。」柯文哲說，國際政治就是這樣，常說民意、專業、價值，意思就是說你在決定政策也不是完全民意，也不是完全專業，也不是完全照你個人的價值，「同樣道理，做國際政治的決策，有醫療專業，可是還有一個叫國際政治壓力，所以這個沒辦法完全醫療專業去思考」。但柯認為，再看1、2天，如果這一波撐過去那就過關了。

另外，柯文哲還表示，危險的時候留學生、台僑每個都要回到自己安全的家園，因此雖然禁止外籍人士入境，但現在中正紀念堂還是爆滿，「我大概看過台北市的居家檢疫，到昨天晚上是5000人，天哪，一下進來太多，有點超過我們平常在應付防疫的容量」。

柯文哲呼籲，這幾天大概還是就忍耐一下，口罩戴上去，這一波撐過去大概就擋過第二波的攻擊。

