體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

▲林務局將於4月18日舉行「石虎保衛戰：野生動物停看聽」主題活動。（圖／新竹林區管理處余建勳攝）

記者陳凱力／苗栗報導

林務局新竹林區管理處預計將於4月18日(六)在火炎山生態教育館舉辦「石虎保衛戰：野生動物停看聽」主題活動，本次活動除認識石虎外，還會帶大家實地體驗，走訪動物友善道路並架設紅外線自動相機。

石虎的棲地與人類活動範圍多方重疊，其足跡可能涵蓋許多條大大小小的馬路，而近日頻傳的—路殺(Roadkill)，是否會影響石虎族群的未來？石虎會因此滅絕嗎？而我們又該如何還給牠們安全回家的路？守護石虎，需要大家熱情與參與，林務局新竹林區管理處與特有生物研究保育中心及公路總局合作，邀請石虎研究人員及交通部公路總局苗栗工務段段長擔任講師，帶領大家一同守護石虎。

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活動將於3月28日(六)中午12點開放線上報名，名額限定20位，免報名費，報名資訊將公告於：

Facebook官方粉絲專頁https://www.facebook.com/hoyenshan/

官方網站http://hoyenshan.org/index.php?id=00070

【展館資訊】

名稱：火炎山生態教育館

開館時間：週三~週日(週一/週二 休館)

地址：苗栗縣三義鄉中正路73號

電話：037-878851

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