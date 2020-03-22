　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲石虎。（圖／新竹林區管理處余建勳攝）

▲林務局將於4月18日舉行「石虎保衛戰：野生動物停看聽」主題活動。（圖／新竹林區管理處余建勳攝）

記者陳凱力／苗栗報導

林務局新竹林區管理處預計將於4月18日(六)在火炎山生態教育館舉辦「石虎保衛戰：野生動物停看聽」主題活動，本次活動除認識石虎外，還會帶大家實地體驗，走訪動物友善道路並架設紅外線自動相機。

石虎的棲地與人類活動範圍多方重疊，其足跡可能涵蓋許多條大大小小的馬路，而近日頻傳的—路殺(Roadkill)，是否會影響石虎族群的未來？石虎會因此滅絕嗎？而我們又該如何還給牠們安全回家的路？守護石虎，需要大家熱情與參與，林務局新竹林區管理處與特有生物研究保育中心及公路總局合作，邀請石虎研究人員及交通部公路總局苗栗工務段段長擔任講師，帶領大家一同守護石虎。

請繼續往下閱讀...

活動將於3月28日(六)中午12點開放線上報名，名額限定20位，免報名費，報名資訊將公告於：
Facebook官方粉絲專頁https://www.facebook.com/hoyenshan/
官方網站http://hoyenshan.org/index.php?id=00070

【展館資訊】
名稱：火炎山生態教育館
開館時間：週三~週日(週一/週二 休館)
地址：苗栗縣三義鄉中正路73號
電話：037-878851

►防疫好物／乾洗手下殺 

►德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

►網傳「躺行動負壓艙上救護車」照　消防局證實：居家檢疫者身體不適送醫

►安親班便條「XX國小有2名待驗…」轉貼24萬人社團　新竹縣府蒐證轉檢調

ET快訊
約3國中妹摩鐵壞壞拍裸照　性愛足跡打卡滿點！色男下場慘爆
防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制
吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來」
東京直擊／救護車1hr出動4次！她曝日本「佛系防疫」現況：連
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

影／「真理褲蘿拉」衝鐳射戰場！中彈模擬「電爆你」　尖叫聲瞬間破表

體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制更嚴

德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

安全、餐飲、禮賓高手看過來！高雄這家飯店拒放無薪假　逆勢徵才補好補滿

疫情發燒防疫再升級　中市暫停社照關懷據點活動

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

影／「真理褲蘿拉」衝鐳射戰場！中彈模擬「電爆你」　尖叫聲瞬間破表

體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制更嚴

德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

安全、餐飲、禮賓高手看過來！高雄這家飯店拒放無薪假　逆勢徵才補好補滿

疫情發燒防疫再升級　中市暫停社照關懷據點活動

西班牙最糟情況還沒到！已近2.5萬確診逾1300死…6成病例在馬德里

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

鄭爽「各時期童年照」全PO網！　嬰兒肥+紫眼影「超齡外貌」粉絲看傻：乍看真認不出

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」…她內衣褲全脫　下場曝

造謠台灣外交部援巴拉圭口罩　臉書《逐柯攻城師》管理人到案

侯友宜臨檢「發採通」　稽查KTV時間、地點全都露

不斷更新／泰國添188例確診…創單日最高紀錄　新加坡暫停旅客「入境+過境」

貝加莫醫院曝光「塞滿病人」　中義醫護合照驚見「配備差超多」

內政部改編《麥克阿瑟為子祈禱文》宣導防疫　網狂讚：想看「出師表」版

發燒2天疑染新冠肺炎！《超級名模生死鬥》冠軍男星「拒絕檢測」

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

女子想延後婚宴　餐廳回：已經備料了

趁亂囤2萬9000片口罩　7人下場超慘

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

女友急死了！放話男大生「不開機就分手」

萬人歸國！醫曝隱性被傳染高危險族群：可能社區感染

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

新婚就分開！台越戀三級警告喊卡　他怨：回來被隔離誰願意

台灣周增85例「多為年輕人」　張上淳曝染疫關鍵點

把握好天氣！今飆31度周一降7度　兩波鋒面轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

太平山國家森林步道不設垃圾桶全因「人性」！

太平山國家森林步道不設垃圾桶全因「人性」！

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車2018年復駛後，入園人潮持續增加，去年12月更是突破52萬人，創歷年新高。不過隨著遊客愈來愈多，垃圾處理相對是件麻煩事，園區因此不停宣導，別將各式各樣垃圾丟到遊樂區內，並透露曾在步道口設置垃圾桶，但因野生動物和人性兩大因素，最後還是撤除了。

集集石虎號彩繪列車亮相首航

集集石虎號彩繪列車亮相首航

野生動物示範NG防疫　石虎萌演奧客

野生動物示範NG防疫　石虎萌演奧客

暖心！俄籍畫家卡佳繪製防疫圖

暖心！俄籍畫家卡佳繪製防疫圖

俄羅斯畫家繪「口罩石虎」祝台灣

俄羅斯畫家繪「口罩石虎」祝台灣

關鍵字：

石虎火炎山林務局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面