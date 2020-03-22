特搜全台自然系景點！「阿里山賞櫻、花蓮賞螢」玩一天599元起

▲戶外踏青不怕染疫。（圖／易遊網提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，疫情指揮中心將全球旅遊建議提升至第三級警告，提醒國人暫停非必要旅遊。不過相對而言，台灣疫情較為穩定，國旅則是一項好選擇。旅遊業者特搜全台自然系景點，包括森林秘境、花卉園區、森林園區等，全台一日遊最低只要599元起。

在疫情加劇的狀況下，到戶外踏青是最安全的選項，且台灣擁有眾多自然生態、森林秘境、花卉園區等景點，也是網友爭相造訪的拍照打卡點，像是台灣首座平地森林園區「花蓮大農大富」、因好萊塢電影《沉默》而聲名大噪的「麻糬洞」、全國最長的臥床式吊橋「山川琉璃吊橋」、擁有浪漫粉系花牆迷宮的「田尾九重葛花園」等等，都是IG相當熱門的打卡地標。

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▲全台自然系景點特蒐。（圖／易遊網提供）

易遊網鎖定商機，推出國旅超殺折扣，如「台北明日大飯店」每晚含稅只要220元起，每人僅需百元，比吃一餐還便宜。另外還有眾多星級飯店下殺1字頭就住得到，等於每人千元有找，包含「和逸飯店‧高雄中山館」每晚1,795元起、「凱達大飯店」每晚1,788元起、「花蓮美侖大飯店」每晚1,799元起，平日入住再享房型升等。

若欲安排一日遊的旅客，易遊網「全台一日遊」提供超過50支自然系遊程，像是有阿里山賞櫻、花蓮大農大富賞螢、宜蘭爆紅抹茶山、絕美仙境日月潭等，超狂售價最低只要599元起，且1人成行、天天出發。此外，因防疫考量，自駕玩台灣正夯，易遊網嚴選優質租車品牌，並祭出全台租車52折起優惠。

另外國內套裝遊程還有「搭高鐵、送住宿」專案，小資激省價最低只要1,490元起。台鐵「環島之星Hello Kitty繽紛列車」遊程，2人成行免費升等專屬旅遊車(價值3,000元)，不需擔心群聚感染風險。

▲易遊網推出多項國旅優惠。（圖／易遊網提供）