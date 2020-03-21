▲ 積極爭取醫療資源與經費，台東縣增聘優秀醫師駐診。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府自去年積極爭取花東基金用以延攬縣內缺乏或不足的心臟外科、整形外科以及腎臟專科醫師來臺東提供醫療服務，今年度除持續爭取計畫由原補助6名再增1名放射腫瘤科醫師，另再向中央爭取醫中計畫，提供部立成功分院增聘腎臟科醫師，均衡縣內醫療資源，提升治療量能。

縣長饒慶鈴日前到台北榮民醫院台東分院及台東基督教醫院，向新到任的全職專任醫師們致意，並強調將持續整合地方醫療資源，優先提升縣民健康。饒慶鈴指出，台東長期以來面臨部分專科醫師不足之困境，縣府積極爭取花東基金，台東馬偕醫院增聘了2名心臟外科醫師，自去年10月起可提供全年24小時緊急會診及手術，整形外科更從原先預計1名增聘為3名；台東榮民醫院增聘1名腎臟專科蔡亨政醫師；台東基督教醫院則延攬前和信醫院放射腫瘤科鄭鴻鈞主任。

衛生局表示，前和信醫院放射腫瘤科鄭主任進駐台東提供全職服務，讓縣內癌友可以留在縣內治療，免受奔波之苦。現再次成功爭取中央醫中計畫，補助部立成功分院增聘1名腎臟專科醫師，今年截至2月29日止，馬偕醫院心臟外科的服務人次達431人、整形外科服務人次達549人、台東榮民醫院腎臟專科的服務人次達350人、台東基督教醫院放射腫瘤科服務人次達100人。

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