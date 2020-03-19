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英國「感染形成免疫」行不通！醫師一算：付86萬人死亡代價…疫苗才是正解

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▲新冠肺炎疫情持續延燒，蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新冠肺炎疫情持續延燒，蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

「比起群體免疫，疫苗才是正解。」

英國專家希望的群體免疫，真的能夠控制新冠病毒嗎？

請繼續往下閱讀...

截至17日，英國新增407例確診，創單日新高，累計1950例確診個案，共60人不治。

英國首相強生承認：英國疫情第一階段“遏制階段”，已經失敗，進而直接轉入第二階段“拖延”。

他的「戰鬥計劃」分為遏制（Contain）、拖延（Delay）、研究（Research）和緩和（Mitigate）四個階段。

首相強生又說：「我必須告知英國公眾，更多更多的家庭，得做好失去所愛之人的準備。」

英國同時使出絕招，積極推行「群體免疫」政策！

此言一出，引起了軒然大波。

3 月13 日，國際頂級醫學期刊《Lancet》主編、英國皇家醫學科學院院士Richard Horton 在推特上公開表示，英國政府這是在和公眾玩「輪盤賭」。他指出，「群體免疫」一旦實施，醫務人員將首當其衝。

WHO 發言人Margaret Harris 同樣對「群體免疫」進行了質疑。她表示，新冠病毒出現的時間很短，目前的研究還無法掌握其免疫學方面的特點。

▲▼侯友宜出席首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席首場新冠肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者羅婉庭攝）

「什麼是群體免疫呢？」
事實上，“群體免疫”的概念其實來自於描述疫苗的保護作用。

但是目前沒有疫苗，要群體免疫，只好先讓大家先被感染。

那必須多少人被感染?

那我們就要算“必須免疫的人口臨界比例”（ critical proportion of the population），

即Pc = 1-1/R0 。

假設按照新冠病毒的R0=3來計算，R0=3就是一位感染者，不經干預的話，平均要傳染3人。

理論上，如果形成群體免疫，需要人群中超過67%（1- 1/3）的人形成了免疫（也就是2/3的人被感染後，並獲得免疫），感染者可以造成的傳染人數才會小於1人，這樣會導致R0<1，流行病就得到了控制，群體就形成了免疫。

▲▼新冠肺炎 防疫 捷運站 上班族 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲捷運站內，乘客紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

根據計算，我們要形成群體免疫則需要67%的人獲得免疫（英國首席可科學顧問說至少得60%），而且這個67%是屬於被感染後康復了，有抗體且沒有傳染性的人群。

先不說形成群體免疫的可能性，就以英國6400萬人，需要被感染約4300萬人，而新冠肺炎的死亡率1-2%，就意味著可能需要付出43萬-86萬人死亡的代價。

這樣的生命代價，是作為一個民主國家絕對是不忍直視的。

最後，就算能形成了大部分免疫了，但是新冠病毒還會變異的，這次的抗體，對於新的新冠病毒類型，沒有用啊，就像流感一樣，每年都得打疫苗預防當年流行的病毒株。

當已形成群體免疫後，新冠病毒又變異了，你也已失去所愛之人，你說你想不想哭？

總之，從以上分析，選擇直接「躺平」，靠「感染形成群體免疫」是行不通的。

「比起群體免疫，疫苗才是正解。」

●吳昌騰醫師專長兒童急診醫學、兒童重症與加護醫學、兒童心臟學、公共衛生學，現職林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師，經常在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」貼文，透過觀察，探討各種醫學話題領域，目前粉專有一萬八千多名粉絲。

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