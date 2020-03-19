憂心疫情擴大　民生物資銷售量提升　鄭文燦：勿囤貨供應充足

▲鄭文燦視察大潤發八德店。（圖／市府提供）
記者楊淑媛／桃園報導
由於許多市民擔心疫情擴大，基於預期心理前來賣場大量採購，桃園市長鄭文燦19日視察大潤發八德店，確認包括衛生紙等物資供應都很充足，呼籲市民朋友適度購買勿囤貨，市府將持續注意民生物資供貨情形。
經發局長郭裕信表示，因應防疫物資需求，近期米、油、罐頭、泡麵、餅乾等民生物資銷售量均有提升，目前賣場物資存量充足，正常供貨，請市民朋友放心，經發局也會密切注意賣場狀況。
▲大賣場內防疫商品專區。（圖／市府提供）
鄭文燦表示，為全力防堵疫情擴散，中央流行疫情指揮中心宣布升高邊境管制，即日起外籍人士除特定情況外，不得入境；入境者一律須進行居家檢疫14天，機場公司預估今日入境人數約9,309人、出境6,202人，桃園市居家檢疫列管人數預估將增加2,000餘人。
▲衛生紙貨架供應充足。（圖／市府提供）
由於民眾擔心疫情擴大，基於預期心理到各大賣場大量採購，鄭文燦呼籲市民朋友適度購買勿囤貨，市府將持續注意民生物資供貨情形。另外，考量社區傳播風險仍存在，已請相關局處調查社區大學、老人文康中心、社區歌唱班等活動辦理情形，朝向暫停辦理，待疫情緩和後再續辦。