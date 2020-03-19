憂心疫情擴大　民生物資銷售量提升　鄭文燦：勿囤貨供應充足

在這場嚴峻的疫情，我們是「口罩國家隊」一員，很榮幸！桃園龜山區「協易機械」董事長郭雅慧、總經理郭挺鈞19日向蒞廠視察的市長鄭文燦表示，「協易機械」在疫情發現後，第一時間以廠商的身分，成為國家口罩隊的一員，並將原本設定4至6個月的工期，於25天內生產完畢，完成不可能的任務，貢獻一己之力，員工們都很光榮。