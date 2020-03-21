廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

▲廣東跟進最嚴疫情防控措施，對境外人士入境採14天居家或集中隔離。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣東防控指揮部辦公室宣布自今（21日）零時起，境外入粵人員一律實施14天居家或集中隔離，集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理，但不包含港澳台籍入境的民眾。對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文怒批，「廣東省的這個新規是什麼意思？港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」

▲環時總編胡錫進批廣東防控疫情措施不當。（圖／翻攝胡錫進微博）

胡錫進表示，港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，港台近日病例激增，形勢尤其危險，「絕不能對從那裡進入內地的人網開一面。」

胡錫進認為，這樣將使剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。他也呼籲，廣東省應重新考慮這個政策，「內地安全第一，其他都應排在之後。」

▲北京率先推行最嚴入境隔離措施。（圖／路透）

《紅星新聞》報導，廣東防控指揮部今起對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。

此外，為嚴防境外疫情輸入風險，廣東還進一步升級防控措施，加大省際、省市協作，實現航空運輸、口岸檢疫、目的地專車接送、社區防控全流程閉環管理。