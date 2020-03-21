　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣東跟進最嚴疫情防控措施，對境外人士入境採14天居家或集中隔離。（圖／翻攝紅星新聞）

▲廣東跟進最嚴疫情防控措施，對境外人士入境採14天居家或集中隔離。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣東防控指揮部辦公室宣布自今（21日）零時起，境外入粵人員一律實施14天居家或集中隔離，集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理，但不包含港澳台籍入境的民眾。對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文怒批，「廣東省的這個新規是什麼意思？港澳台入粵人員可以不隔離嗎？」

▲環時總編胡錫進批廣東防控疫情措施不當。（圖／翻攝胡錫進微博）

▲環時總編胡錫進批廣東防控疫情措施不當。（圖／翻攝胡錫進微博）

胡錫進表示，港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，港台近日病例激增，形勢尤其危險，「絕不能對從那裡進入內地的人網開一面。」

胡錫進認為，這樣將使剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。他也呼籲，廣東省應重新考慮這個政策，「內地安全第一，其他都應排在之後。」

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲北京率先推行最嚴入境隔離措施。（圖／路透）

《紅星新聞》報導，廣東防控指揮部今起對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，廣東均一視同仁，實施14天居家或集中隔離醫學觀察。集中隔離醫學觀察的食宿費用由個人自理。

此外，為嚴防境外疫情輸入風險，廣東還進一步升級防控措施，加大省際、省市協作，實現航空運輸、口岸檢疫、目的地專車接送、社區防控全流程閉環管理。

ET快訊
SBL台啤球星成力煥今遭逮捕！　涉德州撲克賭局
全聯首發「防疫慰勞金」！2萬員工可多領0.5月薪水
快訊／圓山舊兒童樂園驚見男屍！警封鎖現場
不信牛奶過敏！嬤倒光母乳「偷餵奶粉」害死幼孫　親家母哭賞巴掌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

隔離酒店與「病菌共生」 女留學生：床單有血漬、根本是住廢棄樓

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

陸消失1447萬電信用戶...網瘋傳是疫情造成的！部落客「2大見解」揭真相

星巴克大陸投資38億蓋「創新產業園」　全球第7家！

學生會聲明稱中國肺炎！譏諷「東亞病flu」惹炮轟...港科大校長怒了

「發燒、乾咳、胸痛」　西班牙人隊陸國足頭號球星武磊確診

大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

廣東祭入境集中隔離14天新規　環時總編打臉：港澳台入粵可以不隔離嗎？

隔離酒店與「病菌共生」 女留學生：床單有血漬、根本是住廢棄樓

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

陸消失1447萬電信用戶...網瘋傳是疫情造成的！部落客「2大見解」揭真相

星巴克大陸投資38億蓋「創新產業園」　全球第7家！

學生會聲明稱中國肺炎！譏諷「東亞病flu」惹炮轟...港科大校長怒了

「發燒、乾咳、胸痛」　西班牙人隊陸國足頭號球星武磊確診

大陸連續3日本土0新增！　41例均為境外輸入

爺抱11月大金孫「拿狗碗」餵狗　80公斤巨犬突撲上狂咬…噴血慘死

NBA將在4月1日發薪　但下個發薪日還不確定

移民署新住民課程結合防疫宣導 　手作祈福花圈

321國際森林日　雲林植樹活動「大樹聚」贈苗植栽

北市將推紓困方案　黃珊珊：就算舉債也不能讓企業倒閉

不斷更新／新加坡首次2患者亡　泰國暴增89例「東南亞疫情慘重」

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

台大學生會提禁媒體旁聽校務會議　43：26通過

防疫外交！外交部百萬口罩贈巴拉圭：計畫經費當地採購分批到位

影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

大陸熱門新聞

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

義大利總死亡人數「已超中國最高紀錄」！

譚德塞：已商定中國供應商名單！

口罩只給美國　陸媒：民進黨上貢、做奴才

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

大陸連續3日本土0新增！

陸輪船赴沙國搶原油　真相出爐了

4cm繡花針刺穿3個月嬰兒心臟　孩子父親曝原因

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

廣州萬孚生物：已供台灣上萬份新冠檢測劑

美官員喊捐抗疫援助　耿爽：從來沒收到

港科大學生會稱「東亞病flu」

迷上直播　男賣房子抖內276萬

更多熱門

相關新聞

彰化留法學生確診　北部醫院隔離

彰化留法學生確診　北部醫院隔離

全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近期境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也強調「未來兩週是關鍵期」，我國累計135人確診，其中多達102人為境外移入案例，彰化縣衛生局21日指出，1名彰化留法學生18日返台，機場檢疫時，症狀仍持續且發燒(38度C)確診，目前收治北部醫院負壓病房隔離中。

新冠肺炎疫情衝擊宅經濟發威

新冠肺炎疫情衝擊宅經濟發威

小熊隊捕手停車道練打引熱議

小熊隊捕手停車道練打引熱議

LIVE／指揮中心14:00說明疫情

LIVE／指揮中心14:00說明疫情

別被新增二十病例嚇到

別被新增二十病例嚇到

關鍵字：

廣東新冠肺炎武漢肺炎新型冠狀病毒入境隔離環時胡錫進

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面