LIVE／通報輕症「二採取消」！指揮中心14:30說明最新疫情

記者黃凱翊／綜合報導

台灣新冠肺炎確診案例目前累積135例，境外移入就高達102名，因應各醫院通報人數增加，衛福部疾管署發函通知醫界，讓輕症民眾只要採一次就可回家等待結果，避免大量輕症狀者湧入醫院，增加醫療負荷。中央流行疫情指揮中心也在今(21日)14:00召開記者會，說明最新疫情。

此次出席記者會的有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、社區防疫組副組長莊人祥、疫情監測組組長周志浩、副指揮官陳宗彥。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

疾管署3月20日公佈的「致醫界通函」寫道，針對無肺炎且經醫師評無需住院之通報個案，如符合症狀輕微、可配合進行居家檢疫或居家隔離措施、同住者無人確診且有可分隔空間等5項條件，通報後毋須進行二次採檢與住院隔離，可於第一次採檢後返家進行居家檢疫，但若症狀持續惡化，應主動通知衛生單位安排二採。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，過去只要醫院通報，都需收治住院二採陰性才能出院，耗時至少3天，但現在全世界都升為第三級，隨著國人大量返台，通報人數也變多，去年總共採檢了1300多人，光是法定傳染病通報就達450例，如果全部都要住院，會造成醫院很大的壓力，加上輕症返家，也不會造成後續傳染，因此才發出此通函。

除此之外，新冠肺炎疫情肆虐，長榮航空20日決議，旅客登機前居需量測額溫，發燒者不可登機，搭機過程需全程配戴口罩。中華航空今（21）日宣布跟進，旅客自報到櫃台開始，飛行途中及客艙內，均全程配戴口罩，另外額溫超過37.5°C者不可登機。

