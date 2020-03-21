新冠肺炎通報人數飆！　指揮中心急發通函：輕症一採回家「取消二採」

▲新冠肺炎採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣已有135人確診，19日起指揮中心也將「全球」提升為第三級警告，入境國人全需居家檢疫14天。因應各醫院通報人數增加，衛福部疾管署發函通知醫界，讓輕症民眾只要採一次就可回家等待結果，避免大量輕症狀者湧入醫院，增加醫療負荷。

疾管署3月20日公佈的「致醫界通函」寫道，針對無肺炎且經醫師評無需住院之通報個案，如符合症狀輕微、可配合進行居家檢疫或居家隔離措施、同住者無人確診且有可分隔空間等5項條件，通報後毋須進行二次採檢與住院隔離，可於第一次採檢後返家進行居家檢疫，但若症狀持續惡化，應主動通知衛生單位安排二採。

請繼續往下閱讀...

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，過去只要醫院通報，都需收治住院二採陰性才能出院，耗時至少3天，但現在全世界都升為第三級，隨著國人大量返台，通報人數也變多，昨天總共採檢了1300多人，光是法定傳染病通報就達450例，如果全部都要住院，會造成醫院很大的壓力，加上輕症返家，也不會造成後續傳染，因此才發出此通函。

儘管已將輕症採檢次數從兩次縮為一次，指揮中心仍在通函後，提醒醫師持續保持警覺，對符合臨床病例定義之求診病患務必詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形(TOCC)，如發現符合通報條件之個案，依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行通報及採檢，並落實相關感染管制與個人防護措施。