高雄葷食店遊歐返台就開張　素食店慘遭網友「撒紙錢出征」…找錯間了啦！

▲台南市小吃店被檢舉，遊歐返國才2天就開業，有人到小吃店撒紙錢卻找錯家 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／台南報導

台南有網友PO網舉報，有家小吃店家夫婦3月14日旅歐返台，應居家檢疫14天，但店家返台2天即開業，令民眾感到不安，台南衛生局表示，自主管理沒有說不可以工作，應盡量避免，且全程載口罩，因此並沒有違法。不過卻有人跑錯家小吃店撒紙錢，讓網友直呼：「根本是獵巫！」

▲台南市1家小吃店被檢舉，店家遊歐返國才2天就開業，引起民眾不安。（圖／記者林悅翻攝）

有網友在臉書社團PO文指出：「此店家3月14日剛從歐洲旅遊回來，沒有施行居家檢疫，從3月16日就自行開店營業，至3月18日被人舉報。3月19日才無開店營業…。帶病回來還不好好待在家，還開店營業…」。消息一出，造成附近商家及民眾熱議，並惶恐不安。

▲台南市小吃店被檢舉，遊歐返國才2天就開業，有人到小吃店撒紙錢卻找錯家 。（圖／地方中心翻攝）

未料竟有人跑到小吃店撒紙錢，網友貼出照片，指出根本是找錯家，被指控的店家明明是賣葷食，但卻是一間素食店遭殃，也讓網友直呼：「根本是獵巫！」，丟紙錢丟錯家，不是這家小吃店，且兩間店還有點距離。

台南市衛生局表示，中央公布居家檢疫是18日發布，店家19日以後無營業，所以未違反傳染病防治法等相關規定，現行規定自主健康管理沒有說不可以工作，但盡量避免，且全程載口罩，民眾應要有防疫觀念，切勿觸法。

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