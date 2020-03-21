1個月大兒子哭鬧！台南莽父竟痛毆重傷　法院判關3年

▲台南市麻豆區一名李姓男子，因不滿出生1個多月兒子哭鬧不休，竟在住處連續毆打兒子重傷送醫挽回一命。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區一名李姓男子，因不滿出生1個多月兒子哭鬧不休，竟在住處連續多次出手毆打兒子之胸、腹部，並以徒手捏 、掐兒子之臉部、胸口與大腿臀部等處，造成嬰兒重傷送醫一度命危，幸經搶救挽回一命，李男被台南地院依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪等罪，判處合併執行有期徒刑3年，可上訴。



判決書指出，李男為出生1個月多被害人生父，共同居住在台南市麻豆區，李男明知被害人為嬰兒，於2019年11月21日至23日間某2日晚上10時許，在住處三樓房間，因兒子持續哭鬧無法安撫，接續以手掌毆打兒子之胸、腹部，並以徒手捏 、掐臉部、胸口與大腿臀部等處，致男嬰受有胸 部、臉頰、大腿接近臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害。



同年月27日晚上11時許，又因兒子哭鬧無法安撫，先在住處三樓房間處，以拳頭毆打兒子之胸、腹部，並以手掐住兒子後頸部等身體部位，再將兒子重摔放於床上。稍晚兒子仍持續哭鬧，李男於28日凌晨0時30分許，再將兒子帶至一樓房間內，明知男嬰甫出生1個月，其身體 器官組織構造仍極為脆弱，且人體胸腹部內有肺臟、肝臟等 重要器官，且能預見其用力出拳毆打男嬰之胸腹部，將使得男嬰之肺臟、肝臟因而受傷而致重大不治或難治之程度，竟再度以右拳頭重擊男嬰之胸腹部4至5下，致男嬰立即呼吸急促、臉色蒼白，並受有軀幹、前胸、下巴、頸部、 臀部、左側腹股溝、左側睪丸等身體部位多處瘀傷，及雙側下肺野浸潤增加疑肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷、腹 膜腔出血及出血性休克（抽血檢驗發現有代謝性酸中毒、肝 功能異常、貧血等症狀）等傷勢，經李男及其妻子劉女送往麻豆新樓醫院急診後，再轉至高雄榮民總醫院妥適救治後，始挽回一命。經醫院通知台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心通報處理，始查知上情，案經台南地檢署指揮台南市麻豆分局調查移送偵辦後起訴。



法官認為，被害人有一般新生兒之哭鬧、難以安撫之正常反應，李男以絕對之力量優勢，對於完全無反抗、閃避能力之男嬰毆打，造成男嬰身上有瘀青後，仍未警惕，復再以更加猛烈之力道為施暴，幸男嬰經救治得宜，始未生重傷害之結果。



法官指出，男嬰雖年紀甚幼，尚不能以言語或明顯之舉止表達意思，但參照高雄榮民總醫院護理過程紀錄：男嬰只要接受碰觸，其四肢便會彎曲緊縮、身體拱起、脹紅臉，疼痛評估量表為6分等情事，可見男嬰雖醫治後雖已康復，但治療期間仍受此傷勢疼痛之折磨。以男嬰之幼齡，本是享受親人關懷，建立親子依附關係之主要時期，被告身為父親，本應擔負照料男嬰，陪伴、呵護其成長之責任，卻未盡作為家長之責任，並施暴致男嬰身體受創甚深，並受有極大痛苦，且可能造成男嬰未來身心健康受有影響。兼衡被告自述高中肄業之智識程度，案發時為送貨司機，工作時間為每日早上8 時至17時，需扶養留職停薪之妻子及兒子之家庭經濟狀況，及最終能坦承犯行，表示願在將來極力彌補兒子等一切情狀，就其犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處7月；又成年人故意對兒童犯重傷未遂罪，判處2年10月，合併應執行有期徒刑3年以示懲儆。全案可上訴。

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