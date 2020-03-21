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年輕個案易發「細胞因子風暴」！大邱26歲確診者惡化...急裝葉克膜救命

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▲▼南韓疫情,大邱,新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲ 南韓大邱是新冠肺炎疫情重災區。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）為高齡且有慢性病史者待來致命威脅，但對身體強壯的年輕人也有危險性。南韓截至21日累計8799起確診病例，其中1例來自大邱的20幾歲患者便因新冠病毒引起「細胞因子風暴」（cytokine storm），目前病情危急。

大邱流行病管理支援團長金信宇（김신우，音譯）20日在例行記者會上證實，當地確診患者中有一名26歲病患，突然出現細胞因子風暴狀況；醫療團隊正全力搶救。該名患者確診後於3日移送慶北大醫院，住院治療中病情惡化，目前依賴人工呼吸器及葉克膜，被歸為相對重症病患。

細胞因子風暴是一種失控的免疫反應，當人體受到病原體感染時，會產生發炎反應，活化自然殺手細胞、巨噬細胞、嗜中性白血球等免疫細胞來消滅病原體，但在部分情況下，免疫系統「防禦過當」，引起大量細胞因子產生，導致器官器官嚴重損傷、功能衰竭，進而引起病人死亡。

翰林大學聖心醫院流行病科教授李在閣（이재갑，音譯）說明，「細胞因子風暴是免疫系統受到某種觸發的刺激後爆發的現象，經常在年輕人身上發生，但查看疫情爆發後的中國論文發現，也有發生在老年人身上的情況。我們目前判斷，重症患者或是免疫力越強的年輕人有越容易發生此現象的傾向」，由於目前沒有針對性藥物，患者得靠自己度過難關。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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