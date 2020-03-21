「不要沒人性！」羅智強批陳時中兒：「洗手罷韓T」赤裸裸消費防疫





▲羅智強。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／台北報導

罷韓團體「Wecare高雄」近日推出「洗手罷韓」T恤，而該款衣服的設計師正是防疫大將、衛福部長陳時中的兒子。台北市議員羅智強21日痛批，陳時中兒子不顧團結防疫，把防疫跟罷韓結合，若換作是國民黨政治人物這樣做，就可能被綠營網軍「活剝十層皮」。

羅智強21日在臉書上提到，要不要罷免高雄市長韓國瑜，這是高雄市民的憲法權利，要罷不罷是各個人的自由，但罷韓團體在疫情開始，就推出連署罷韓送口罩，利用人民對疫情的恐懼推波罷韓連署，「已令人不齒！」

羅智強說，現在陳時中的兒子在全球疫情升溫、人民受苦的此時，完全不管他父親呼籲的團結防疫，把防疫和罷韓結合設計「罷韓T恤」，更是赤裸裸消費防疫。

「如果國民黨的政治人物把罷免民進黨政治人物和防疫結合，綠營網軍、1450不把國民黨活剝十層皮？」羅智強痛批，在這個「只能對朝廷歌功的神時代，我早不意外，也不在乎我的發言會在網路被瘋狂霸凌。但我還是不客氣的討罵說重話，罷韓可以，但不要沒人性！」

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