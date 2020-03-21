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投身第一線抗疫不喊苦　醫護：願和阿中部長守護台灣

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲第一線醫護人員長時間穿戴防護衣工作，臉上都是口罩壓痕、卸下裝備後一身汗，即使辛苦仍堅守崗位，為台灣民眾健康付出。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

投身抗疫的第一線醫護人員，不僅被口罩壓出痕跡，脫掉防護衣汗如雨下，還得忍住緊張，安慰隔離病患，下班昏睡12小時更已成常態，但他們仍不喊苦，「願和阿中部長守護台灣」。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不斷升溫，投入前線抗疫的醫護們，除了得照顧病患，還需保護自己避免染疫，面對未知的病毒，內心除了壓力也夾雜了恐懼。

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投身醫療工作6年的護理師柯柯（化名），得知要照顧疑似確診病例時，柯柯坦言內心緊張又害怕，完全沒遇過這麼可怕的病毒，但當病人有需要時，一忙起來還是會忘記緊張，全力投入護理工作。

進入負壓病房前，醫護人員穿上C級防護衣的「兔寶裝」，依序穿上N95口罩、髮帽、隔離衣、面罩、鞋套，再加上2層手套。柯柯說，穿上這些防護衣物只需2分鐘，脫掉時卻得一層層小心脫掉，「要練就一身軟骨」，不能碰觸衣物外層，每脫一層更得用酒精消毒雙手，一脫掉就狂流汗。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情尚未緩解，民眾應和醫護人員一起共體時艱。（圖／記者林敬旻攝）

柯柯說，在負壓病房中有時一待就是1個小時以上，戴著口罩都快喘不過氣；而病人因長時間獨自待著，心情常會焦慮不安，柯柯除了給藥，還必須給予安慰，「會跟病人約定下一次相見的時間，減低病患焦慮」。

柯柯因憂心會傳染給親友，不但先請室友到外面住，朋友聚餐也總以「我在忙」為由推掉，實施自主健康管理，內心的壓力只能向同事抒發，互相打氣，「當聽到病患檢驗結果為陰性時，除了內心如釋重負，也為病患開心」。

對於防疫期間，許多民眾仍照常出國旅遊，柯柯說，看到因出國染疫的病例，內心生氣又委屈，「你們爽一時，我們要辛苦很久」。

不過，雖然疫情尚未緩解，柯柯仍希望民眾和醫護人員一起共體時艱，若民眾不尊重、不配合，醫護們的心情也會受影響，戰鬥力會下降。她也坦言每天下班回家都累到昏睡12小時，但還是想告訴衛福部長陳時中，「我們願意一起努力守護台灣」。

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