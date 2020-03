英國新冠權威也中鏢！傳染病專家懷疑在「政府記者會」被感染

▲英國新冠肺炎疫情持續蔓延,政府宣布,民眾應減少不必要外出。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

最早開始預測新冠肺炎(COVID-19)在中國大陸大規模傳播的英國傳染病科學家弗格森(Neil Ferguson)日前在推特上表示,雖然還沒接受篩檢,不過他開始出現高燒等新冠肺炎症狀,因此懷疑自己已感染新冠肺炎,目前正待在家中自我隔離,並以視訊形式繼續參與防疫會議。回想起傳染途徑,他表示,這幾周他參加了許多場會議,有多名在出席同場會議的同事也開始出現症狀。

▲英國傳染病專家Neil Ferguson。(圖/取自Neil Ferguson推特)

英國倫敦帝國學院 (Imperial College London)MRC全球傳染病分析中心專門為英國政府及世界衛生組織等機構提供諮詢。當時該機構曾預估,武漢的新冠肺炎疫情早已突破官方說法。而作為其中一員的弗格森在1月底就曾警告,如果要阻止肺炎感染持續擴散,就必須阻止至少60%的感染案例將病毒傳染給別人。

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster.