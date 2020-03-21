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擔心出國染疫...桃園機場出境大廳「鬧空城」僅剩地勤！美食街一片空蕩蕩

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯,防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感。（圖／記者李毓康攝）

▲國際線的航班減少，報到櫃台一片空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李毓康、林昱萱／桃園報導

隨著新冠肺炎持續延燒，不少仍在國外的台灣民眾紛紛趕著回台，讓桃園機場接連幾日出現一股逃難湧入潮，入境大廳出現長長人龍，與之相對的是，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯，而機場的美食街也近乎成了空城。

目前國內新冠肺炎確診人數已達135例，政府除了下令禁止外國人入境以外，本國人無論從何處入境，也一律得在家實施14天的居家檢疫。不過，由於疫情延燒全球、返台機票持續上漲等因素，不少仍在國外的台灣民眾，都紛紛於近期趕回台灣，也讓接連幾日的機場大廳出現滿滿人潮。

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯,防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯,防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感。（圖／記者李毓康攝）

不過，國際線航班減少、政府宣導，外加上多數國人擔心出國染疫等因素，一早的出境大廳跟入境大廳成了強烈對比，以往需要排隊的報到櫃台沒有半個旅客，而機場美食街也幾乎變成了空城。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，機場美食街幾近空城。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美食街一片空蕩蕩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，機場美食街幾近空城。（圖／記者李毓康攝）

另外，由於擔心返台旅客口罩數量不構，機場內野放「入境旅客口罩販售」的牌子，上面除了有衛生福利部的標誌以外，也清楚標價了「成人口罩3片」或「兒童口罩5片」，價格為新台幣50元、美金2元，而如須購買須出示護照、登機證。

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