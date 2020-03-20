【黃寶慧】慧眼看天下／全球確診破20萬大關　聶建中：數字恐再飆升

新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，疫情從亞洲燒往歐美，許多國家都相繼宣布封鎖禁令，包括歐盟27國破天荒史上第一次大規模關閉外部邊境。淡江大學財務金融學系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，目前全球確診人數雖然已經衝破了20萬人大關，不過由於檢測試劑盒相對有限，因此數字還有可能再次飆升。

新冠肺炎有三大特色，分別是病毒傳播速度之快、感染範圍之廣，以及防疫的難度之高，聶建中表示，這三大因素使得全世界大亂，美國聯準會在短短兩周，已經降息六碼，幾乎0利率的歷史新低，跌破金融海嘯期間水準，同時聯準會還推出高達7千億美元的量化寬鬆政策，這樣的決定也是大家始料未及。

對於歐美國家來說，這場疫情來得太突然，讓他們沒有防備，事實上，中國大陸在去年底12月出現這個新冠肺炎，到了今年1月23日武漢宣布封城，到現在已經過了快兩個月，現在這場對抗病毒的大戰，歐美國家感覺是被迫迎戰，也讓外界質疑，他們的國安系統是不是失靈。對此，聶建中透露，雖然新冠肺炎相較於流感致死率較低，但病毒高深莫測、身處暗處，成為對各國無孔不入的「隱身殺手」。不過當新冠肺炎在中國大陸爆發的時候，中國大陸以快、準、狠的效率，實施封城措施，而歐洲則是防疫慢半拍，像是英國首相強森提出的防疫對策，就是讓大部分人口都先染病，產生抗體。瑞典也走佛系防疫路線，不檢測、不治療輕症，甚至不隔離，才讓確診數大幅增加。



▼更多專訪的內容，將會在3月21日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。





