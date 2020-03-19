「出國是我的權益」台南公務員爽飛土耳其　黃偉哲傻了

▲黃偉哲對2名堅持出國的公務員感到相當傻眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中／綜合報導

國內新冠肺炎確診案例不斷上升，今日已增至108例。不過，日前有2名台南公務員堅持出國，飛歐洲爽玩，更有一位對著主管說「這是我的權益」，讓市長黃偉哲相當無奈，感到「臉上三條線」。

台南市這2名公務員分別在6日、14日前往冰島與土耳其，當時歐洲國家疫情日漸增多，2人的同事曾出於好意，苦苦相勸，但2人還是堅持前往，不顧他人的規勸。

市長黃偉哲得知後，立刻聯繫2人的所屬單位，要求立刻召回。黃偉哲說，他曾在2月底下令，公務員不要前往2、3級警示國家遊玩，雖然2人前往的國家16、17日才被列為3級警示，但依照「公務員服務法」來看，主管可以要求，職員立刻停止休假。

黃偉哲指出，飛去冰島的職員理由是，結婚是一輩子的事，儘管疫情嚴重，仍要前往當地，另一位則在14日飛往土耳其，當時長官曾苦勸「別出國」，這位飛往土耳其的職員仍稱「這是他的權益，且是用他的休假」，執意出發爽玩，「這點真的讓我們覺得三條線。」

除了黃偉哲的大動作要求外，台南市府的員工也說，同事這樣不顧一切地出國，會影響到上班的人力，因為回國後，這些人還要接受14天的檢疫，工作都要分擔給其他同事，讓人感到相當無奈。

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