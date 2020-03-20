承受巨大壓力...35%醫護人員出現抑鬱症！《柳葉刀》：護士風險更高

▲醫護人員承受極重壓力。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

醫護人員作為新冠肺炎的戰役前線，承受了巨大的身心壓力。《柳葉刀》（The Lancet，或譯刺胳針）最新論文指出，近六分之一的醫務人員患有心理困擾，且「抑鬱症狀比焦慮症狀更常見」。另外，與醫生相比，護士患焦慮或抑鬱症狀病風險更高。

▲醫護人員的睡姿令大批網友心疼。（圖／翻攝自微博）

據《健康時報》報導，該篇題為《Mental health status of doctors and nurses during COVID-19 epidemic in China》的論文，研究了新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐下，中國衛生人員心理健康狀況以及關鍵人群的心理干預。

研究發現，近六分之一的醫務人員患有心理困擾，其中心理困擾、焦慮症狀、抑鬱症狀的發生率分別為15.9% 、16.0%、34.6%，需要尋求心理或精神科專業人士的幫助；就年齡而言，中年員工出現精神健康問題的風險更高。

專業屬性方面，與醫生相比，護士患焦慮或抑鬱症狀病風險更高。原因可能是護士相較於醫生來說，暴露風險較高，因為他們通常在病房中待更長的時間並直接提供患者的護理實踐，除此之外，他們的心理健康狀況也可能受到外部條件或患者的心理問題的影響。

就醫院的特點來看，來自指定醫院的醫生和護士有更高的患精神健康疾病的風險，且自二級或三級醫院的醫務工作者有較高的焦慮風險，這可能是因為級別越高的醫院承擔的責任和治療任務越重。

研究也指出，當面對一種有較高感染或死亡風險的疾病，醫務工作者通常會有更多的焦慮或其他精神問題，因為他們更有可能擔心家庭成員的健康問題，此外，有過新冠肺炎或其他傳染病治療經驗的醫務人員有更高的患心理疾病風險。

▲理髮師將剪下的頭髮拿到女醫護的面前展示，對方轉過臉，閉眼不意願看。(圖／截自微博「每日甘肅網」影片)

這篇發表在《柳葉刀》的論文，是由北京大學精神衛生研究所、北京大學第六醫院社會精神病學與行為醫學研究室主任劉肇瑞、北京地壇醫院感染中心主任醫生蔣榮猛和醫生韓冰等多名醫學專家聯合發表。

論文中指出，從2020年2月17日至24日之間基於微信的匿名調查。樣本是根據非概率抽樣程式收集的，通過世界衛生組織的20項自我報告調查表（SRQ-20），Zung焦慮自評量表（SAS）和抑鬱量表（SDS）評估了過去三個星期中的三個心理健康問題，包括心理困擾，焦慮症狀和抑鬱症狀，同時還調查收集了被調查者隔熱及其所在醫院的特徵。