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三峽棄屍案「連開3槍」殺女友　男友收押禁見、姊2萬交保

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三峽命案死者和男友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲賴女曾在臉書PO出合照放閃。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯振中、陳雕文、黃翊婷／新北報導

苗栗28歲賴姓女子早前為了追愛，與洪姓男友北上前往桃園生活，卻遭到設計，被洪男姊姊的吳姓男友押到新北市三峽山區，連開3槍殺害。台北地檢署檢察官經過複訊，向法院聲押洪男，洪女則以2萬元交保；法院連夜審理，20日凌晨裁定男友收押禁見。

這起事件發生在3月1日，賴女當時為了慶祝男友生日，與洪男前往屏東、小琉球等地遊玩，還在臉書、IG等社交媒體貼文放閃，沒想到才剛出遊不久，她因為被懷疑劈腿，遭到男友姊姊、姊姊男友吳男押到新北市三峽三區，接著慘遭連開3槍殺害，又被棄屍在山區。洪男則在一旁目睹全程，沒有出手救女友。

▲▼ 三峽棄屍案，洪女、洪男移送新北檢 。（圖／記者沈繼昌攝）

▼▲洪男與姊姊被移送新北地檢署時，低著頭不發一語。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼ 三峽棄屍案，洪女、洪男移送新北檢 。（圖／記者沈繼昌攝）

原先吳男、洪男、洪男的姊姊都認為，山區十分隱密，絕對不會被發現，直到8日吳男、洪女因為討債、擄人、槍戰等罪被逮，人質向警方供稱「有聽到洪的女友被做掉」的消息，這才揭露這樁殺人案。

事件過後，洪姓姊弟、姊姊的吳姓男友都已落網，交由新北地檢署複訊；檢方訊後認定，洪男涉殺人罪嫌重大，且有勾串、逃亡之虞，已向法院聲押禁見，洪女則沒有羈押必要，以2萬元交保。而法院經過連夜審理，20日凌晨裁定洪男收押禁見。

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