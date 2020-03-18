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長榮兄弟爭140億遺產…副總裁遭噴辣椒水「怕出庭」　關鍵證詞助張國煒勝訴

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▲▼長榮空108年股東會，董事柯麗卿。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮家族兄弟為爭奪140億遺產提告，當初見證張榮發密封遺囑的副總裁柯麗卿，一度遭人攻擊而不敢出庭，最後終於在庭上提出關鍵證詞，助張國煒勝訴。（圖，資料照／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

長榮集團創辦人張榮發生前立下遺囑由4子張國煒獨立繼承遺產，讓其他兒子提告確認遺囑無效，北院於3月16日判遺囑有效，這140億的遺產之爭，由張國煒先下一城。但案件審理中，家族鬥爭暗潮洶湧，長榮副總裁柯麗卿、法務長戴錦銓一度稱遭人跟蹤，甚至被辣椒水攻擊而拒絕出庭作證，幾番波折下終於順利到庭，他們的證詞也成了張國煒勝訴的關鍵。

北院家事庭於2019年5月時，通知戴錦銓、柯麗卿應於7月1日出庭作證，不料柯麗卿直到6月27日，才向法院稱有要事在身無法到庭，之後法院陸續通知出庭，2人卻都以身體不適、行程規劃等理由拒絕到庭，讓法院認為他們無正當理由不到、藐視法庭惡行重大，於8月26日裁罰2人各3萬元罰緩，並通知2人應於10月28日到庭，否則將再開罰6萬，並拘提他們。

戴錦銓、柯麗卿向高院提出抗告，戴錦銓稱遭人跟蹤，在住家及公司更有人持棍棒盯哨，他擔心安全受威脅才不敢出庭，而柯麗卿則稱，除了有事在忙不能出庭外，她更曾在住家附近被不明人士以辣椒水攻擊，因而不敢出庭，希望改以提出書面陳述替代。

高院認為，戴錦銓若有安全疑慮，可請法警協助，而柯麗卿稱安全受威脅，卻也沒提出證據，北院雖沒向2人告知，可用視訊遠距訊問的方案替代，但也提出了請法警協助的作法，認為2人無正當理由不到庭，駁回他們的抗告。

2人幾番波折，終於在去年12月28日出庭作證，戴錦銓證稱，他被找去當見證人，張榮發有在封縫處簽名，當天就是去見證遺囑的密封程序；柯麗卿則表示，當天公證人有向張榮發確認遺囑確是由他所立，張榮發點頭應允，之後也在信封上簽名，當時的見證人們也在公證人指揮下簽名。

家事法官審酌證人證詞，認為張榮發確實對有對遺囑簽名，也請了公證人完成密封程序，且簽名筆跡經勘驗後，也確認為張榮發親簽，認定遺囑有效，判張國煒勝訴。

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