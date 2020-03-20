一天一千元供三餐！高雄設「防疫小棧」共有63個隔離床位



▲高雄設立防疫小棧 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19) 延燒，所有入境旅客從19日凌晨0時起，均需居家檢疫14天，讓防疫旅館成為當下最合適的短暫棲身之處，高雄市府衛生局從2月底邀兩家防疫友善旅館，分別提供12間單人房及10間雙人房給居家檢疫需求者住宿；另外，也成立「防疫小棧」，規劃63個床位，供給在執行防疫工作值勤的同仁，在小棧休息充電。

▲高雄兩間防疫友善旅館 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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因應武漢肺炎境外移入個案連日成長，各界關心防疫旅館規劃，高雄市府衛生局從2月底邀兩家防疫友善旅館(32床)加入防疫行列，分別提供12間單人房及10間雙人房給居家檢疫需求者住宿，單人房若只提供早餐一天定價1400元，若提供三餐則為一天1600元；雙人房則是一天1450元，不提供三餐。高市衛生局說，若住宿民眾有需要，社會局提供免費三餐送餐服務，但 這兩間旅館同時也收一般房客，到目前為止都沒有居家檢疫或居家隔離民眾入住。

▲高雄設立防疫小棧，內部空曠 。（圖／記者洪靖宜攝）

除了防疫友善旅館，衛生局也在新完的公立大樓成立高雄市「防疫小棧」，規劃63個床位，目前尚未設立收費標準，但會以1000元設基準考量，供三餐。優先提供給在執行防疫工作值勤的同仁，如防疫警消、醫護人員等，能在小棧休息充電，目前為止也尚未有人入住。

▲防疫小棧有獨立衛浴 。（圖／記者洪靖宜攝）

防疫小棧全為單人房，一間約10坪左右，有對外窗及獨立衛浴設備，並且備有礦泉水、口罩、盥洗用具等物，入住民眾的廢棄物有專人負責處理。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也表示，另外一個方式鼓勵返台的居家檢疫者回家住，改讓同住家人外出旅宿，以達到相同隔離效果，目前積極宣導中。

▲防疫小棧備有物資 。（圖／記者洪靖宜攝）