狠心後母虐死前妻4歲兒再燙傷5歲女！竟帶親兒爽吃牛排

▲劉姓婦人專門虐待前妻子女，最高法院將她判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市劉姓婦人2016年間，虐待同居男友前妻所生的4歲兒子與5歲女兒，不僅以刷子毆打男童，還推打男童倒地，造成男童顱內出血不治；另外還經常虐打女童，將女童燙傷。其中虐死男童部分，二審判刑12年6月，虐打女童部分則是二審判刑2年8月，最高法院審理後，20日將劉女所犯2罪一併駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2016年間，劉女（33歲）與大他5歲的同居男友住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠著男友3萬元月薪與每月3萬6千元的低收入戶補助維生。案發時，男友與前妻生有5歲女兒、4歲兒子，劉女與男友再生下2名男童。劉女對男友與前妻所生的一對子女不理不睬，但卻對自己的一對兒子疼愛有加。

其中劉女因不滿4歲男童不會如廁，以及不善於咀嚼、吞嚥，2016年2月間她竟持長柄刷痛打男童，並將他推倒在地，男童送醫後因顱內出血不治，檢警對劉女依照家暴傷害致死罪提起公訴。此外，檢警也發現5歲女童傷痕累累，檢方再依照家暴傷害罪追加起訴劉女。而台北市政府也介入本案，委任律師在蒞庭時，痛批劉女慣常打罵男童，甚至在案發當天打完男童後，還跟丈夫帶著親生小孩逛賣場、吃牛排，享受天倫之樂，將男童與姊姊獨留在家中，甚至沒東西可吃，狠心至極。

虐死男童部分，劉女坦承是「不及格的母親」，表明會承擔刑責，請求法官考量她因產前憂鬱症而情緒失控、虐打男童，她已經知錯，並已承諾賠償男童生母300萬元達成和解，希望法官減刑。至於虐傷女童部分，劉女則否認犯行，辯稱照顧小孩很累，強調這對姊弟不乖，但她僅僅打過女童1次，女童燙傷是因為清洗糞便時，水龍頭出水忽冷忽熱，才會不小心被燙傷。

法院審理後，均認定劉女有罪，虐死男童部分，一二審均將她判刑12年6月；虐傷女童部分，一二審也都判刑2年8月。2案均上訴第三審，最高法院審理後，20日一併駁回上訴，2案均判刑定讞。至於劉女須執行多久，須等檢方向法院聲請訂應執行刑才能確定。