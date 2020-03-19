中藥商行賄案纏訟12年！前立委邱垂貞更四審獲判3年10月

▲前立委邱垂貞因收賄護航中藥商，更四審判決3年10個月有期徒刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中藥商全國聯合會」遊說《藥事法》修正案，行賄多名立委，共有八名前後任立委遭到起訴。案件纏訟12年，期間有多名立委獲判無罪確定，而前立委邱垂貞更三審因《速審法》減刑獲判3年10月，但遭撤銷發回更四審。更四審19日宣判，仍依照《速審法》規定，判刑3年10月，褫奪公權3年。可上訴。

本案緣於1998年中藥商公會為透過修法，讓中藥商只要修習一定課程、不需經過國家考試，就可以取得調劑權，因此公會向各地公會會員募得3900萬元，以「贊助金」等方式尋求立委支持修正《藥事法》。

當時特偵組調查後，對8名前後任立委提起公訴。案件纏訟多年，8名立委中，李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國等6人先後獲判無罪確定，廖福本在訴訟過程中過世，最後僅於邱垂貞一人尚未確定。

邱垂貞在高院更三審中，認為中藥商透過邱垂貞的哥哥邱茂雄行賄500萬元，並明白表示要求邱垂貞支持修法，而邱垂貞也在修法過程中「誓死抗爭」，完成請託，高院認為中藥商交付款項與邱垂貞的職務行為有對價關係，因此有罪。但因《速審法》關係而減刑，最後判刑3年10月。邱垂貞的部分上訴最高法院後，遭撤銷發回，由高院進行更四審。

更四審於18日宣判，高院仍認定他有罪。審酌他為立法委員，屬受有國家俸祿之公務員，竟辜負選民付託，違反公務員服務法及其就職宣誓應謹守廉潔問政，不得營求私利、假借權力以圖謀個人私益之誓約。又中藥調劑攸關全民健康，傳統僅沿襲個人教導傳承，而良莠不齊，原《藥事法》規定中藥商之調劑須修習課程並經國家證照考試，此係保障全民醫藥安全，縱使邱垂貞認該立法有忽視傳統，剝奪中藥商利益情形，應予修正，亦不得藉以牟利，但他仍受利益團體賄求，藉職務行為而收受賄賂，使國家法紀與公務員官箴蕩然無存。不過考量本案《速審法》關係而減刑，高院還是宣告判刑3年10月、褫奪公權3年，可上訴。

