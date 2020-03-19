萬華「香腸伯」賣香腸不找零錢50元還3刀捅死街友　重判20年

▲萬華香腸伯殺人，二審判刑20年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區艋舺公園「香腸伯」何全銘，去年4月晚間因賣香腸找零錢50元的問題，與林姓街友口角，雙雙被送進警局。何男離開警局後不滿，找上林姓街友，以預藏的小刀捅了街友3刀，將他殺死。一審將何男重判20年，案經上訴，高院二審18日宣判，駁回上訴，仍將他重判20年。可上訴。

何男年輕時因工作遭機器輾斷2根手指，因而綽號「八指富」，他常年在艋舺公園附近擺攤，因有酗酒習慣，酒後經常鬧事，2015年間因不滿陳姓駐衛警驅趕，竟持剪刀刺傷對方，被判刑5個月，得易科罰金15萬元定讞。

案發於2019年4月5日，林姓街友因先前向何全銘賒欠50元香腸錢，當天拿100元前去償還，但何男竟不願找回零錢50元，雙方爆發激烈口角，甚至動手互毆，結果雙雙被依照違反《社會秩序維護法》送進警局裁罰罰鍰。

2人離開警局後，又回到公園裡，狹路相逢後又爆發口角。何男拿出預藏的小刀，朝街友上半身捅了3刀，隨即逃逸。街友送醫後至，檢警單位鎖定何男追緝，將他逮捕到案，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審將何男重判有期徒刑20年。案經上訴，高等法院審理後，19日二審宣判。高院仍認定何男犯殺人罪，考量他前科多為暴力犯罪，素行不佳，可見得他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人。另外他當時手持尖刀猛刺手無寸鐵的被害人背部，被害人無法抵擋並退後倒坐在長椅上時，何男還逼近被害人攻擊數刀，深及兩側肺臟，足見下手力道猛烈，殺意甚堅，對社會治安危害甚鉅，再加上他犯後未取得被害家屬諒解，高院因此駁回上訴，仍將他重判有期徒刑20年。可上訴。

