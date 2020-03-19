全新Mac mini開放官網直購！　儲量提升一倍...起售25,900元

▲Mac mini。（圖／9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果昨天無預警推出了全新的Mac mini，強調儲存空間也將增加，以支援標準配備。不過推測由於疫情吃緊的關係，供貨有限，每個人限購5部。

據科技外媒9TO5Mac報導，配備256GB的SSD儲存量的 Mac mini 售價25,900元，而512GB售價35,900元。每台 Mac mini 均由100％的再生鋁製成。

Mac mini 除了是出色的桌上型電腦外，還能為家庭自動化、家庭媒體中心、大型算圖農場或是用作Xcode的代碼編譯服務器等用途，提供強大的處理能力。現在它配載了第八代Intel 4核心、6核心處理器，以及Intel UHD Graphics 630，Mac mini 擁有更強大的運算威力，甚至可以做為工業用途計算機。

Mac mini 現配備全快閃PCIe儲存裝置，較上一代快閃裝置讀取速度快四倍，無論是載入龐大檔案和啟動app都比以往更快速。其標準配備具有兩倍的儲存容量，可進行一切的作業。

▲現在可以從Apple官網購買更新的Mac mini。（圖／Apple官網）



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