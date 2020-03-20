奶茶店老闆確診！自述「已咳嗽近4個月」…菲律賓飛回後確診

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

2020年3月19日8時至20日8時，陝西新增1例境外（菲律賓）輸入新冠肺炎確診病例。據官方通報，病患是香港人，在菲律賓開奶茶店，已經咳嗽近4個月，日前突然咳嗽症狀加重並發燒，隨後和家人一起飛到大陸，回國後被確診。陝西本地無新增確診病例，本地新增疑似病例0例，治癒出院0例。

31歲的沈姓病患2019年7月起在菲律賓經營奶茶店，自述已輕微咳嗽近4個月，3月5日咳嗽加重伴發熱，3月8日在菲律賓當地醫院檢查，X片提示肺部有少量陰影。

因疫情影響奶茶店關閉，3月18日12時他一行5人乘坐南航CZ3092航班從馬尼拉飛至廣州，5人全程帶雙層口罩和手套，當日14時35分到達廣州白雲機場，在機場採集了患者鼻咽拭子，隨後跟隨轉機旅客前往南方航空機場服務台改簽機票，於3月19日乘坐南航CZ3201，到達西安咸陽機場。

▲新冠肺炎境外輸入案件暴增。（圖／路透）

3月19日15時，患者被轉運至三原縣集中隔離點途中，接到廣東省通報該患者核酸檢測陽性結果，隨後直接被轉運至咸陽市中心醫院東郊醫院（咸陽市傳染病院）隔離治療。同時，同行人員一起被隔離。

3月19日17時，陝西省疾控中心採集患者鼻拭子、咽拭子開展核酸檢測，23時，實驗室檢測結果為陽性。根據實驗室檢測結果，咸陽市中心醫院東郊醫院（咸陽市傳染病院）結合臨床表現，患者被診斷為新冠肺炎確診患者。正在開展密切接觸者追蹤工作。病例相關資訊，已通報廣東省。

截止2020年3月20日8時，陝西累計報告新冠肺炎確診病例247例（237例治癒出院，3例死亡），其中境外輸入2例。全省新增密切接觸者50人（境外輸入病例密切接觸者15人，外省協查35人），當前隔離239人。

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