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與確診接觸想篩檢遭拒！美議員「自主隔離」激動曝：我想遵照台灣模式

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▲▼美國佛羅里達州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。（圖／達志影像／美聯社）

 記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）19日表示，他先前和巴西參訪團的確診病患接觸後，已經實行自主隔離一個多星期，並舉例指出，當時他知道自己曾和病患接觸後，向醫師表明希望接受檢測，卻遭到拒絕，醫生要他出現類似症狀時再進行檢測。這也讓他直呼，「我想要遵循台灣模式！他們只有一例死亡，為何我們不能選擇這種方式？」

▲▼美國佛羅里達州共和黨籍參議員史考特（左）10日曾出席美國-巴西商業關係研討會，右為巴西總統波索納洛。（圖／路透）

▲史考特（左）10日曾出席美國-巴西商業關係研討會，右為巴西總統波索納洛。（圖／路透）

史考特接受CNN訪問時指出，他和巴西駐美代表團的其中一例確診病患接觸後，已進行自主隔離11天，目前狀況良好。史考特提到，當他第一時間想要進行篩檢時卻遭拒絕，「我問了醫院、家庭醫師，我現在該做些什麼，是否需要做檢測？」結果醫生卻告訴他，「你沒有任何症狀，等你有症狀時，再去做檢測。」

史考特無奈地表示，「我想要遵照台灣模式！他們只有一例死亡，為何我們不能選擇這種方式？」史考特激動地說，每個人都應該盡到職責，尤其你身邊的人可能會因為感染而死亡，「你能夠重建你的房子，但你的人生無法重來！」

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