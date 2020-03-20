義大利播義勇軍進行曲感謝中國？　事實查核中心曝3原因：錯誤訊息

▲義大利民眾鼓掌向醫療人員致敬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎在義大利迅速擴散，日前有一個網傳影片標題宣稱「感謝中國，義大利羅馬上空響起義勇軍進行曲」，影片中有人在城市中播放中國國歌《義勇軍進行曲》，民眾高喊「GRAZIE CINA（謝謝中國）！」之後，周圍鄰居紛紛鼓掌致意。然而台灣事實查核中心查證後發現，這是錯誤訊息。

一段以「感謝中國，義大利羅馬上空響起義勇軍進行曲」為標題的影片在3月15日流出；貼文以文字說明，「義大利利羅馬，晚上18時許，A線地鐵站Re di Roma附近小區響起中國國歌《義勇軍進行曲》，並有人大聲高喊『Grazie Cina！（感謝中國）』，周圍居民紛紛鼓掌致意」。

對此，台灣事實查核中心查證後提出三點原因，指出這是錯誤訊息。首先，網傳影片的原始事件是義大利民間發起，在3月14日中午12點到陽台鼓掌，致敬義大利醫療人員致敬，並非演唱中國義勇軍進行曲向中國致謝。

第二，網傳影片中，義大利文「感謝中國」是變造且後加上的聲音，義大利新聞媒體的該片段並沒有人喊這一句話。第三，影片中的背景聲音「義勇軍進行曲」與影片內容無關，畫面內民眾鼓掌都對不上音樂節拍。

義大利人口6048萬人，65歲以上老人比例佔全國近4分之1，目前累計至少3,405人死亡，超越中國的3,245死，而過去24小時新增確診人數也從35,713例，暴增5,322人（14.9％）達到41,035人之多，增加速率也是過去3天內最快。