　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

即新聞出品：文字／陳昱光、攝影／林慧敏、李孟靜、剪輯／林軒羽

「其實這是一個使命感，我們會很努力讓所有民眾，每天都有口罩用。」新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，造成台灣民眾「一罩難求」的現象，為了幫助國家解決「口罩之亂」，口罩工廠總經理陳勇志將產線全開，拚出全台最大產能。從被謾罵到相挺，陳勇志不僅誓言和疫情奮戰到最後一兵一卒，更擘劃台灣口罩的未來，要讓MIT成為世界口罩的代名詞。

▲台灣康匠總經理陳勇志（圖／記者林慧敏攝）

▲台灣康匠總經理陳勇志（圖／記者林慧敏攝）

請繼續往下閱讀...

跟著國家完成不可能的任務

   「國家在創造一些不可能，我們也在創造一些不可能。」陳勇志談到原先工廠每日的產能是45萬片口罩，為了疫情，經過調配之後，產能不僅能達到原先預估的日產60萬片，甚至超過100萬片，這些數量都是陳勇志以前所想像不到的。他認為最大的關鍵在於使命感的驅使，「國家有難，我們很清楚，相信政府 相信政策」，跟著國家一同完成不可能的任務。

▲台灣康匠的口罩產能為全台最大（圖／記者李孟靜攝）

▲台灣康匠的口罩產能為全台最大（圖／記者李孟靜攝）

民眾的不諒解　成了最困難的課題

儘管公司上下全力在生產口罩，但民眾買不到口罩的不滿情緒仍如雪花片片般湧進，「我們一路走來接收到很多負面情緒，要做到人人有口罩，他們才不會有負面情緒。」陳勇志語重心長地說，一切只能吸收，並且跟民眾道歉，他透露第一線同仁常常接到很可憐的電話，表示自己是癌症病友，或是慢性病，或是家裡怎麼樣一定需要用口罩。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲民眾的不諒解是他們最困難的課題（圖／記者李孟靜攝）

　「我們會聽到很多很可憐的故事，但我們不能幫忙，因為幫一個，全部都會來。」 甚至還有民眾來謾罵，但陳勇志仍鐵腕回應「不行就是不行」，雖然拒絕成了最困難的課題，但陳勇志認為，不能因為被罵了、或是同情心就給，因為這對疫情一點幫助都沒有。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲第一線同仁要直接承受民眾的不滿（圖／記者林慧敏攝）

從謾罵到鼓勵話變多，陳勇志感動的說「這是支撐我們走下去的動力」，陳勇志也喊話，會努力讓台灣民眾，每天都有口罩用，「這個使命沒有達成，我相信政府跟我們都不會放棄。」。談到使命，陳勇志強調沒有祕密武器，有的就是堅持，即便和疫情戰到最後一兵一卒，都會奮戰到那個時候。

「疫情存在多久，就奮戰多久」要讓全世界看見台灣

產線全開、量能增加，正在拚防疫口罩戰的同時，陳勇志卻面臨有人質疑，疫情過後口罩產業將面臨衝擊，不過他沒在怕，反倒是信心十足，「我覺得這次我們口罩的實力讓全世界看到了，我相信以後國外想到口罩，他們會想到台灣而不是想到大陸，因為台灣口罩產量大，而且強調的是品質好。」


▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲陳勇志對台灣口罩有信心（圖／記者李孟靜攝）

對於未來，陳勇志有信心世界絕對會看得到台灣，他呼籲台灣的業者，想法不用那麼消極，台灣製的口罩之後往國外推，從東南亞再到歐美都絕對有市場，未來MIT的口罩，說不定還能成為全世界口罩的代名詞。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲陳勇志認為，台灣製的口罩未來絕對有市場（圖／記者林慧敏攝）

家人100%力挺　是陳勇志在最強力的後盾

「我想跟家人說，謝謝這段時間的力挺！」談到家人，陳勇志的眼神流露出無盡的感謝，因為在他拚口罩產能的這段期間，家人不僅完全力挺，更為他做了許多事。從小到大，好像只有這一次過年，完全沒有參與拜拜，全部都在工廠拚戰，「平常都是我媽媽催促著我要拜拜，這次她完全沒有催促我，甚至還全部都準備好。」
▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲家人是陳勇志的最強力後盾（圖／陳勇志提供）

不僅媽媽、老婆知道他在打一場防疫戰，甚至連孩子也是，他打趣說道「現在連我小孩都很少吵我」，以前只要晚上7、8點還沒回到家，小兒子一定會打電話來問爸爸幾點回來？現在不僅很少打，甚至晚上11、12點等不到爸爸，就自己會睡了，「我相信他知道爸爸現在在幹嘛。」

工廠同仁的拚戰精神　讓陳勇志深受感動

除了家人力挺，公司的同事們更是被陳勇志的使命感所感染，陳勇志感動地說，同仁們從過年一直到現在，都是日以繼夜、不眠不休的工作，製造口罩的雙手始終沒停過。「他們知道自己現在在做什麼事，他們知道一定要跟國家一起度過這次的疫情。」廠區同仁上下一心拚戰生產，陳勇志說他唯一比較常跟同仁說的只有，趕工很重要，但身體也是要顧好，必須要給自己適度地休息。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲口罩產線同仁日以繼夜拚戰（圖／記者李孟靜攝）

把員工身心照顧好　比任何事都來得重要

帶人也帶心是陳勇志秉持的理念，自身體驗去理解員工的壓力，而不是一味地對他們施壓，「我自己曾經也坐在那裡試包過，我覺得很有壓力、很緊張，一片一片下來，我會慌，結果一直塞不進去袋子。」廠區作業不只速度高壓，機台啟動運轉的噪音聲，也會是廠區作業的壓力之一，「我很佩服他們再疲勞、再累，都自願性加班。」。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲陳勇志以自身體驗去理解員工的壓力（圖／記者林慧敏攝）

因此對陳勇志來說，如果員工都這樣奉獻心力了，還一直被逼著要顧好產能跟品質，這樣對他們的身心不好，不會有好事。所以比起任何事，他更在乎同仁的身心，「只要把他們的身心都照顧好，他們絕對會把產能跟品質顧好。」

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲陳勇志帶人也帶心（圖／記者林慧敏攝）

「我們沒有條件說累」　面對質疑沒在怕

有幸成為台灣口罩國家隊的一份子，談到這場防疫戰，陳勇志說，我很榮幸可以跟國家，跟同業一起面對，全部都只看著同一個方向，而且沒有私心，沒有誰搶誰的客戶，誰踩到誰的線，這次是空前的團結，對我來說這是貢獻，在我未來的人生裡，是會非常難忘的。

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

▲為了讓大家都有口罩戴，台灣從上到下都拚了（圖／記者李孟靜攝）

台灣正在打一場國際都肯定的防疫戰，台灣經驗正在被看到，喊出要讓口罩成為台灣的代名詞，陳勇志說，看到台灣從上到下都拚了，我們沒有條件說累。

ET快訊
高三生課上到一半...導師衝進來叫他「居家檢疫！」　全班嚇傻
快訊／印尼雅加達宣布進入「緊急狀態」　為期2周暫停娛樂活動
從義大利返家！她4班機「全程28小時」不吃喝　下機一驗結果出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百歲饅頭爺遇上花甲陸配　堅持靠自己掙錢養精障兒

「救狗也救了自己」花光積蓄跑全台...寵物友善司機尤河清

化成「白骨」都要找到你！尋人高手蔡淑女助478家庭團圓

15歲親睹媽割腕「肉還在抖」！ 父母先後自殺...憂鬱男「用舞蹈救命」

駁火破格升職...卻常夢見「被嫌犯開槍打穿」特勤沉痛告白

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

快訊／北捷最新禁令宣布！「全面暫停」飲水台　小巨蛋、兒童樂園禁發燒者

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄給孩子？

學者估未來境外移入「恐增500人」　陳時中：此數據可觀察參考

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

快訊／北捷最新禁令宣布！「全面暫停」飲水台　小巨蛋、兒童樂園禁發燒者

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄給孩子？

學者估未來境外移入「恐增500人」　陳時中：此數據可觀察參考

嚴防疫情！淡水三芝九庄輪祀保生大帝　20日宣布取消遶境改以車巡

子宮肌瘤藥「恩惜膜」有傷肝疑慮　食藥署：全面停藥

北部停課高中生「去麵店幫端菜」　陳時中：不宜可檢舉

西班牙「留學生群聚」增至3人！　採檢34人1陽性、6人待驗中

彰化大學生赴東京實習遇疫情　一盒口罩換算台幣613元…搶空！

毒蛇也能毒自己！　受到威脅時會「體內注射毒素」自我了斷

南下殺至苗栗灑冥紙！癡情女遭開3槍刑殺　父悲働：不判死刑我一定幹掉他

一抹好運降臨！Dior幸運星唇膏，超美#563只有這裡買的到

新婚點蠟燭…袁艾菲羞曝「做人進度」！放閃老公貼心洗碗

聊不到幾天...被已讀！　交友軟體「6地雷」＝秒出局...男生沒想法最慘

膝關節／《刺激1995》逆勢創票房　「經典片」成疫情救世之作！

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

北美醫院缺物資！　《良醫墨非》3美劇出手「捐戲中口罩+防護衣」解救危機

產業轉型勢在必行　貿協、台灣微軟與AIT聯手打造台中AI加油站　

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

南部大學生確診！剛從法國返台

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

今天是「超級整除日」　錯過再等5年

LINE群傳「民眾躺負壓隔離艙」照　消防局回應了

停課生麵店幫端菜...台大教授嚇傻

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

北部「哪一所」高中生確診！家長都知道

新北8旬老翁新冠肺炎病逝　本身有高血壓、糖尿病因重症「使用呼吸器」

台灣一日爆27例確診　足跡全曝光

更多熱門

相關新聞

經長糾永豐餘、正隆拍片喊話「囤貨潮」　衛生紙足夠「七卡臣300年」

經長糾永豐餘、正隆拍片喊話「囤貨潮」　衛生紙足夠「七卡臣300年」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全台掀起囤貨潮亂象，經濟部長沈榮津今（20）日糾衛生紙大廠永豐餘、正隆春風等業者拍片，親自走訪衛生紙廠，帶國人一探衛生紙產線，「存量足夠七卡臣300年」，向國人喊話貨源供應無虞、不必搶購。

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

義大利返深圳！女大生「全程28小時」不吃不喝

台灣殖利率優於日港韓！　證交所：投資回歸理性及長期布局

台灣殖利率優於日港韓！　證交所：投資回歸理性及長期布局

里約奧運羽球金牌表態盼東奧延遲

里約奧運羽球金牌表態盼東奧延遲

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄

口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄

關鍵字：

口罩陳勇志酢漿草的超能力口罩工廠蔡英文新冠肺炎即新聞即新聞自製生活武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

南部大學生確診！剛從法國返台

快訊／國內新冠肺炎新增一死！

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面