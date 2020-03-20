「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

即新聞出品：文字／陳昱光、攝影／林慧敏、李孟靜、剪輯／林軒羽

「其實這是一個使命感，我們會很努力讓所有民眾，每天都有口罩用。」新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，造成台灣民眾「一罩難求」的現象，為了幫助國家解決「口罩之亂」，口罩工廠總經理陳勇志將產線全開，拚出全台最大產能。從被謾罵到相挺，陳勇志不僅誓言和疫情奮戰到最後一兵一卒，更擘劃台灣口罩的未來，要讓MIT成為世界口罩的代名詞。

▲台灣康匠總經理陳勇志（圖／記者林慧敏攝）

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跟著國家完成不可能的任務

「國家在創造一些不可能，我們也在創造一些不可能。」陳勇志談到原先工廠每日的產能是45萬片口罩，為了疫情，經過調配之後，產能不僅能達到原先預估的日產60萬片，甚至超過100萬片，這些數量都是陳勇志以前所想像不到的。他認為最大的關鍵在於使命感的驅使，「國家有難，我們很清楚，相信政府 相信政策」，跟著國家一同完成不可能的任務。

▲台灣康匠的口罩產能為全台最大（圖／記者李孟靜攝）

民眾的不諒解 成了最困難的課題

儘管公司上下全力在生產口罩，但民眾買不到口罩的不滿情緒仍如雪花片片般湧進，「我們一路走來接收到很多負面情緒，要做到人人有口罩，他們才不會有負面情緒。」陳勇志語重心長地說，一切只能吸收，並且跟民眾道歉，他透露第一線同仁常常接到很可憐的電話，表示自己是癌症病友，或是慢性病，或是家裡怎麼樣一定需要用口罩。

▲民眾的不諒解是他們最困難的課題（圖／記者李孟靜攝）

「我們會聽到很多很可憐的故事，但我們不能幫忙，因為幫一個，全部都會來。」 甚至還有民眾來謾罵，但陳勇志仍鐵腕回應「不行就是不行」，雖然拒絕成了最困難的課題，但陳勇志認為，不能因為被罵了、或是同情心就給，因為這對疫情一點幫助都沒有。

▲第一線同仁要直接承受民眾的不滿（圖／記者林慧敏攝）

從謾罵到鼓勵話變多，陳勇志感動的說「這是支撐我們走下去的動力」，陳勇志也喊話，會努力讓台灣民眾，每天都有口罩用，「這個使命沒有達成，我相信政府跟我們都不會放棄。」。談到使命，陳勇志強調沒有祕密武器，有的就是堅持，即便和疫情戰到最後一兵一卒，都會奮戰到那個時候。

「疫情存在多久，就奮戰多久」要讓全世界看見台灣

產線全開、量能增加，正在拚防疫口罩戰的同時，陳勇志卻面臨有人質疑，疫情過後口罩產業將面臨衝擊，不過他沒在怕，反倒是信心十足，「我覺得這次我們口罩的實力讓全世界看到了，我相信以後國外想到口罩，他們會想到台灣而不是想到大陸，因為台灣口罩產量大，而且強調的是品質好。」





▲陳勇志對台灣口罩有信心（圖／記者李孟靜攝）

對於未來，陳勇志有信心世界絕對會看得到台灣，他呼籲台灣的業者，想法不用那麼消極，台灣製的口罩之後往國外推，從東南亞再到歐美都絕對有市場，未來MIT的口罩，說不定還能成為全世界口罩的代名詞。

▲陳勇志認為，台灣製的口罩未來絕對有市場（圖／記者林慧敏攝）

家人100%力挺 是陳勇志在最強力的後盾

「我想跟家人說，謝謝這段時間的力挺！」談到家人，陳勇志的眼神流露出無盡的感謝，因為在他拚口罩產能的這段期間，家人不僅完全力挺，更為他做了許多事。從小到大，好像只有這一次過年，完全沒有參與拜拜，全部都在工廠拚戰，「平常都是我媽媽催促著我要拜拜，這次她完全沒有催促我，甚至還全部都準備好。」



▲家人是陳勇志的最強力後盾（圖／陳勇志提供）

不僅媽媽、老婆知道他在打一場防疫戰，甚至連孩子也是，他打趣說道「現在連我小孩都很少吵我」，以前只要晚上7、8點還沒回到家，小兒子一定會打電話來問爸爸幾點回來？現在不僅很少打，甚至晚上11、12點等不到爸爸，就自己會睡了，「我相信他知道爸爸現在在幹嘛。」

工廠同仁的拚戰精神 讓陳勇志深受感動

除了家人力挺，公司的同事們更是被陳勇志的使命感所感染，陳勇志感動地說，同仁們從過年一直到現在，都是日以繼夜、不眠不休的工作，製造口罩的雙手始終沒停過。「他們知道自己現在在做什麼事，他們知道一定要跟國家一起度過這次的疫情。」廠區同仁上下一心拚戰生產，陳勇志說他唯一比較常跟同仁說的只有，趕工很重要，但身體也是要顧好，必須要給自己適度地休息。

▲口罩產線同仁日以繼夜拚戰（圖／記者李孟靜攝）

把員工身心照顧好 比任何事都來得重要

帶人也帶心是陳勇志秉持的理念，自身體驗去理解員工的壓力，而不是一味地對他們施壓，「我自己曾經也坐在那裡試包過，我覺得很有壓力、很緊張，一片一片下來，我會慌，結果一直塞不進去袋子。」廠區作業不只速度高壓，機台啟動運轉的噪音聲，也會是廠區作業的壓力之一，「我很佩服他們再疲勞、再累，都自願性加班。」。

▲陳勇志以自身體驗去理解員工的壓力（圖／記者林慧敏攝）

因此對陳勇志來說，如果員工都這樣奉獻心力了，還一直被逼著要顧好產能跟品質，這樣對他們的身心不好，不會有好事。所以比起任何事，他更在乎同仁的身心，「只要把他們的身心都照顧好，他們絕對會把產能跟品質顧好。」

▲陳勇志帶人也帶心（圖／記者林慧敏攝）

「我們沒有條件說累」 面對質疑沒在怕

有幸成為台灣口罩國家隊的一份子，談到這場防疫戰，陳勇志說，我很榮幸可以跟國家，跟同業一起面對，全部都只看著同一個方向，而且沒有私心，沒有誰搶誰的客戶，誰踩到誰的線，這次是空前的團結，對我來說這是貢獻，在我未來的人生裡，是會非常難忘的。

▲為了讓大家都有口罩戴，台灣從上到下都拚了（圖／記者李孟靜攝）

台灣正在打一場國際都肯定的防疫戰，台灣經驗正在被看到，喊出要讓口罩成為台灣的代名詞，陳勇志說，看到台灣從上到下都拚了，我們沒有條件說累。