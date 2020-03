倫敦瘋傳「12小時內封城」！女王已離開白金漢宮　英國首相府回應了

記者王致凱/綜合報導

英國新冠肺炎確診人數不斷增加,其中屬倫敦確診數量最多,英國媒體19日紛紛報導稱,英國政府最快可能在周五(20日)宣布「倫敦封城」;英國女王伊莉莎白二世當天也被拍到搭車離開白金漢宮「避疫」。不過,英國首相發言人駁斥消息稱,「宣布封城的可能性為零」。

英國《金融時報》(FT)報導說,英國首相強生宣布包括學校停課在內等一系列防疫新措施後,倫敦在本周末前宣布封城的可能性增加。唐寧街不排除宣布封城的可能性,有可能於20日正式公布,但就現階段而言仍言之過早。

倫敦市長薩迪克汗(Sadiq Khan)則表示,他對英國政府的計畫並不瞭解,也不清楚是否真的會宣布封城,以及封城將以何種形式執行。

▼英國首相強生的發言人堅稱,現階段政府不考慮封鎖倫敦。(圖/達志影像/美聯社)

另據《每日郵報》報導,英國女王伊莉莎白二世18日被拍到搭車離開白金漢宮(Buckingham Palace),前往倫敦近郊的溫莎堡(Windsor Castle)度過復活節假期,比預期時間早了一個星期。王夫菲利普親王也從桑德令罕府(Sandringham House)搭乘直升機前往溫莎堡。

報導稱,由於疫情瀕臨大爆發,倫敦預期在未來數日內實施更嚴格的防疫措施,伊莉莎白女王因此提早一星期離開白金漢宮。儘管上周就有消息稱,女王已離開白金漢宮,但她昨天仍在白金漢宮一場非公開招待會上接見英國海軍伊莉莎白女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth)前後任指揮官。

對此,英國首相府唐寧街10號堅稱,現階段倫敦封城的可能性為零;唐寧街還提到,儘管削減了倫敦地鐵運量,但沒有計畫停駛。然而,種種跡象顯示倫敦防疫措施可能升級,包括數張折疊床和乾糧今日運抵唐寧街,顯示強生政府確實做好了局勢升級的準備。英國政府呼籲倫敦民眾,如非必要應避免外出。

報導指出,倫敦至少有953人確診感染新型冠狀病毒,佔英國總確診人數的三分之一以上。另外,英國軍方已經派出2萬名士兵待命,隨時準備部署到街頭、醫院或其他重要地點,協助應對疫情爆發後局勢,其中至少有150名官兵正接受速成卡車駕駛訓練,學習如何駕駛液態罐槽車,以便及時為各大醫院補充醫療用氧氣。

