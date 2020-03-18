不聽勸爽飛歐洲！2公務員被緊急召回「年終GG」...全網怒轟：公布姓名

▲台南市長黃偉哲緊急召回2名爽玩歐洲公務員。（圖／記者林悅翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國外新冠肺炎疫情持續緊張，我國今（18）日新增23病例，其中有21人都屬於境外移入。但台南日前還是有2名公務員為了一己之私，完全不甩同事的苦勸，執意爽飛冰島、土耳其，沒想到今日被市府緊急召回。對此，台南市長黃偉哲指出，會建議他們2人回國後不要領取隔離補助，同時也會在他們的年終考績上做出適當處理。

台南市府有2名公務員，分別在6日前往冰島、14日飛土耳其爽玩，由於當時歐洲疫情日漸攀升，單位的同事出於好意都有苦苦相勸，但兩人還是「堅持前往」，市長黃偉哲得知後，立馬要求所屬單位連繫他們返國，對方則表示同意，並緊急安排機位回國。

黃偉哲指出，他在2月底就下令公務員不要到2、3級警示國家旅遊，雖然這2人爽飛的國家在16、17日才被公告為3級，但依照「公務員服務法」，主管可以要求立即停止休假。另外，這2人事前不聽勸說，仍執意大遊歐洲，返國後還必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務執行，市府也將在年終考績上做出適當的處理。

至於行政院日前頒布的防疫補償辦法，接受居家隔離、檢疫者以及符合資格的照顧者，每人按日發給新台幣1000元，黃偉哲強調，將建議2人「回國後不要去領隔離補助，應該對自己行為負責」。他還建議中央應該頒布相關規定，對事先不聽勸，仍執意出國者，在返國接受防疫隔離期間，需要用自己的休假扣抵。

消息曝光後，網友回覆一面倒，紛紛大罵「現在就是太過自由了！真的非常需要鎖國，下令禁止出國吧」、「不要建議，強制執行，直接開罰」、「不用回來了」、「公布姓名、照片，罰款+自費醫療。台灣人不要再害台灣人了，你們爽爽出國，增加大家的恐慌，很爽嗎」、「幹嘛召回？就讓他們留在那裡！各人造業各人擔~請別回來禍及他人」、「真爽，只是影響考績，如果在私人公司應該被開除了」、「送他一個餅（丙），要玩多久隨便」。

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