新冠肺炎救命藥「瑞德西韋」張上淳：國內已經開始臨床試驗　

▲中央流行疫情指揮中心張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際間蔓延，各界都在期盼治療藥物研發成果，其中由美國吉利德科學公司（GILEAD）研發的「瑞德西韋」(Remdesivir)實驗性抗病毒藥物被視為新冠肺炎救命藥，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（19）日透露，台灣已經開始進行臨床試驗，符合條件患者有機會使用。

張上淳表示，隨著時間改變，世界各國與WHO的相關治療指引持續更新，我國也是，當中也是對於大家最期待臨床試驗中的新藥，已經開始執行國內臨床試驗，如果符合條件就有機會用到新的藥物。

請繼續往下閱讀...

至於目前已經上市的藥物，張上淳說，例如抗愛滋藥物合併干擾素的治療，就已經列入國內臨床指引中給予建議，國內也有個案確實使用這樣的治療；至於這兩、三天還有新發表的可能有效藥物，目前也在考慮指引當中要不要放進去，但也要多一點科學證據，專家都還在評估、審視這些已經報告出來的結果，正在討論當中。

世界衛生組織建議，使用布洛芬（Ibuprofen）類消炎藥物可能使新冠肺炎症狀嚴重，張上淳表示，這樣的說法在專家看法分歧，有人認同應該依據WHO的呼籲，也有人認為這個資訊仍有侷限；但他相信WHO是基於好意，後續也可以適度提醒國內醫療體系，退燒可以避免使用這類藥物。