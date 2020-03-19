最無須囤的就是食物！　律師揭「疫期10項必囤物」：我們都會再好好地起來

▲好市多今一大早就擠進搶購人潮，排隊看不到尾端 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴大，18日晚間各大賣場也出現了搶購潮，《ETtoday新聞雲》記者今日更是於賣場直擊衛生紙山在24分鐘內被搬空的畫面。針對此現象，律師呂秋遠也發文呼籲「該囤的不是食物」，揭露他認為10項最應該囤積的「東西」。

呂秋遠說，近日歐美疫情轉為嚴峻，全聯、好市多、家樂福等大型賣場都人滿為患，架上除了三色豆以外，恐怕都一掃而空。然而他認為，目前最應該囤的並不是食物，而是以下10種東西。

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首先他認為人們應該要囤積「耐性」，因為全球性的瘟疫應該會持續一陣子，假設台灣之後真的不幸進入社區感染，經濟停擺的時候，各種更瘋狂的現象都有可能出現，所以大家應該保持耐心和理性，等待黑暗度過，「不要急著探出頭，因為你不知道暗夜裡還有什麼怪物。」

呂秋遠說，除了正確的資訊外，保持「同理心」也是很重要的，請時時刻刻想著「自己的行為是否會對他人造成影響」，無論醫病關係、社會關係都是如此。當然，良好的衛生習慣也是這個非常時期最必要的東西。

▲疫期間應勤洗手保持衛生。（圖／記者周宸亘攝）

再來他提到，台灣有如此強大的醫療體系和高度警覺的公民，這些都是用前人的經驗換來的，應當好好珍惜，加上現在多個國家都關閉邊境「真的一點都不好玩」，因此現在可以囤積「想飛的心」，以後愛怎麼玩都好。

而面對許多在家工作、隔離和無薪假的情況，呂秋遠也說，不妨趁著這個時候好好利用多出來的時間把想做的事完成，多把握和家人在家相處的時刻、讓感情加溫。若收入減少，也能想辦法增加自己的技能、學習新的能力，或許危機也能成為人生的一次轉機。

▲現在出國玩也不太安心。圖為小港機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

最後他表示，「體力和金錢」也是需要囤積的事物，無論如何都要維持運動的習慣，錢也不應亂花，「經濟寒冬已經開始，什麼時候結束還不知道。」

「說真的，你最不用囤積的就是食物。」呂秋遠感嘆，面對疫情，大家可以哭、可以嘆氣，但是切勿恐慌和焦慮，只有保持著健康的身體，未來才能再好好站起來。

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