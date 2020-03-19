影／有些醫生永遠留在冬天！　陸短片《守護生命》記錄武漢抗疫

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸國家衛健委通報，3月18日0至24時，武漢新增確診病例0例，由於湖北其他地方也同樣沒有新增確診病例，宣告大陸正式進入本土零確診的階段，未來防疫重點將放在境外輸入。回顧這段期間，爆發疫情的武漢可以說飽受壓力，有大陸媒體製作短片，用動畫的方式重現這段抗疫歷程。

中國環球電視網（CGTN）是央視面對海外的頻道，這段以《守護生命》為題的短片，描述住在武漢的小漢和他父親在2月27日得知確診新冠肺炎，分別被送往同濟醫院以及武漢方艙醫院。小漢在方艙醫院得到醫護人員照護，護士還帶領大家跳廣場舞緩解焦慮情緒。

▲大陸短片《守護生命》紀錄武漢抗疫歷程。（圖／翻攝CGTN）

至於小漢的父親，則仰賴政府的醫療資源，因為像他這樣的重症病患，有將近一萬人。為了治療他們，武漢改造完成48家新冠肺炎定點醫院，加上有到湖北當地支援的42000名醫護人員、從各地調來的呼吸機、人工肺等關鍵治療設備也不斷運往武漢。

影片描述，經過醫護人員努力，包含呼吸支持、血漿療法等治療方案被總結出來，也有患者通過服用中藥改善症狀，縮短療程。到2月24日，武漢已累計超過1萬人被治癒，3天後超過1.5萬人被治癒，5天後接近2.5萬人被治癒，其中包括100歲的老人和17天大的嬰兒。

《守護生命》雖然以小漢父子為主角，兩人最終也順利出院，但故事訴說的時間線，則與現實生活無異，甚至連「吹哨人」李文亮的殞落，也隱含在影片其中。雖未點出具體人名，但影片旁白提到，「有些醫生卻永遠留在了這個冬天，他們是真正的英雄。」

▲▼短片致敬為疫情犧牲的醫護人員。（圖／翻攝CGTN）