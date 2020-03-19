義大利新冠肺炎死亡率超高！　專家解析：和某種生活習慣有關

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在義大利持續擴散，目前累計確診數已突破3萬人，累計死亡2503人，死亡率高達8.3%。為什麼義大利的情況會那麼嚴重？台灣權威毒理專家招名威指出，原因可能和義大利人的生活習慣有很大的關係，最主要的關鍵是「吸菸的人口」非常多。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，義大利的吸菸率是全球排名第10名，且吸菸是義大利死亡原因的第1名，每年約有8.3萬人死於吸菸和併發症。招名威認為吸菸會傷害肺部細胞，使人體免疫力降低，義大利有抽菸習慣的人非常多，一旦感染新冠病毒，很難有地抗力去對抗疾病。

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▲毒理專家招名威。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

除了抽菸習慣之外，招名威教授認為，義大利人浪漫熱情，習慣用擁抱、親吻等肢體接觸來示好，這可能也成為病毒傳播迅速的原因之一。

此外，招名威教授也提到，義大利的死亡人數新增，年長者佔大多數，而50歲是關鍵，新冠病毒對老年人的殺傷力較大，中國疾病預防控制中心（CDC）有明確的數字統計，年紀越大死亡率就越高，特別是針對有心血管疾病、糖尿病最、肺部疾病、高血壓、癌症的人。

義大利過去24小時內新增3526例確診病例，累計確診達3萬1506例，突破3萬人感染。另外，死亡人數新增345例，累計死亡2503人。

▼義大利全國封鎖。（圖／路透）