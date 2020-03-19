李敖逝世2周年　40年摯友陳文茜親揭「沒見最後一面」原因

▲李敖與陳文茜是相知相識40年的好友。（圖／翻攝自李敖臉書、陳文茜微博）

記者張嘉晏／綜合報導

已故作家、政治評論家李敖於2018年3月18日因腦瘤逝世，相知40年的摯友陳文茜今日也在臉書發長文紀念故友，親吐兩年前沒有去見對方最後一面的原因。

「我沒有趕去見你最後一面，雖然你的最後一程路，我探了好幾回。」陳文茜表示，兩年前她並沒有去見李敖的最後一面，是因為她「不想告別」，「我的記憶，當你揮手時，你仍想像自己是麥克阿瑟，老兵不死，只是凋零。我不想看到比凋零還孱弱的你。」

陳文茜說，李敖是永遠的巨人，絕不趨炎附勢，勇敢提筆對抗領袖、對抗威權、對抗俗媚和虛假，「於是青壯時的你一個人對抗整個時代，轟轟烈烈：晚年的你一個人孤寂守在書房，寧願守在浩瀚的資料堆中。空氣始終泛著霉味，正如你你最後冷眼、心寒，什麼都變了調的當代。這樣的時代，你已沒有什麼留戀了。它不值得你書寫，不值得你為誰再喊話。」

▲李敖的紅外套是他的招牌穿著。（圖／CFP）

陳文茜也說，自己受李敖的影響很深，自從李敖走了之後，她更少評論時事，「你走了，所有曾經與你有關的幾乎都化為塵土。你已躺下，台灣再無戰士。」

她也感嘆自己正走向衰老之路，雖然沒有人再為李敖的思想傾倒，但一句「講真話是要付出代價的」對她來說仍如雷貫耳，「別人可以遺忘你，我不會。對我而言，我們共同擁抱的自由主義信念是長遠的，永恆的。它是烏托邦，但它使我們活得與衆人如此不同。」

「李大哥，這個時代配不上你，你屬於大時代。這個時代也不配向你再會，而是你向我們道別。」陳文茜說，過去她遭受到挫折時，偶爾靠在李敖身邊，總是能重新得到力量。現在李敖不在了，但她依然把信念寄託在對方身上，藉由思念，讓自己活得坦然，「這正是我不想告別的理由。」

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