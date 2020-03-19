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蘇貞昌指示　政府要在最困難的時候「開糧倉傾一切救人民」

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記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，讓全球經濟陷入低迷，台灣政府推出紓困振興政策幫助各行各業度過難關。行政院長蘇貞昌近日在跨部會紓困會議上表示，政府要在最困難的時候，「開糧倉，傾一切救人民」。

蘇貞昌在跨部會會議中提到，以前預算都是到年底才會說執行率多少，但是現在不管這個，能早一天啟動發包動工就盡快，現在也不辦什麼典禮開始雇工，當消費停滯，政府的支出就優先啟動。

蘇貞昌也向各部會指示，紓困振興的措施盡量減少繁文縟節，要從使用者的角度出發，讓需要的人一看就知道怎麼辦。

▲▼蘇貞昌指示各部門，開糧倉救人民。（圖／蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌指示各部門，開糧倉救人民。（圖／蘇貞昌臉書）

蘇貞昌提醒各部會，上次SARS的時候政府公共支出 隨這經濟趨緩也慢下來，因應這次新冠肺炎，應該要好好盤點有什麼可以做，加快加速加大，「當經濟停滯的時候，政府應該有起火車頭作用，只怕錢沒花在刀口上，要花請各位提上來」，要讓民眾覺得這政府，在最困難的時候，「開糧倉傾一切救人民。」

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