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川普連三天狂推「中國病毒」遭批歧視　回應：是想用詞精確

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對中國帶風向指控，美國總統川普回擊但被批種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

自從中國外交部發言人指控「病毒是美軍帶進武漢」之後，美國總統川普開始以「中國病毒」稱呼暴發於武漢的新冠肺炎，他連續三天在推特上使用「中國病毒」，引發正反兩極的意見。對此，他18日在白宮記者會上回應批評，表示這完全與種族歧視有關，而是病毒起源於中國，就應該如此稱呼，就和伊波拉、西尼羅病毒一樣。

綜合外電報導，中國疫情趨緩之前，人們都知道疫情在武漢暴發，進而蔓延至各地，也多認為起源就在中國境內；然而中國政府3月開始加強力道，懷疑病毒可能是從美國開始，甚至是台灣。趙立堅更在未論及「美軍到底要如何進入武漢」的前提下，指控病毒就是美軍帶進來的。

面對中國指控，川普開始在推特上頻頻稱呼「中國病毒」，和共和黨連聲一氣的《福斯新聞台》也因「武漢肺炎」用詞遭抗議後，進一步改為「中國病毒」。WHO、部分媒體和網路上紛紛抗議川普此舉涉嫌種族歧視，但川普在白宮記者會上解釋「這完全不是種族歧視，病毒來自中國，就是這樣。它從中國來，我想要用詞精確。」

川普表示，趙立堅的指控根本不可能發生，「我不喜歡中國說是我們的軍隊把病毒帶進去的，美軍沒有把病毒給任何人」，「病毒是從中國來的」。他也在記者會上責備中國，稱若疫情爆發之初，中國能及早通知而非隱匿疫情，美國就能更早知道嚴重性，「如果能早點知道會更有幫助。」

中國政府「報復性」驅逐美國多家報社駐地記者，要求紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報等美國記者，10天內必須交出記者證。除此之外，中國政府還要求包括上述三家在內，共五家美國新聞媒體提供各式詳盡資訊，如員工名單、公司財務狀快、在中國的房地產等，美國之音也在名單之中。

對此，川普回應「我並不樂見這種事，我自己和那三間媒體集團也有過節，我想你們也都很清楚，但我完全不樂見這種事發生。」

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