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偷偷來！麥當勞「LINE Pay」悄上線還可賺點數　3月底「全台4門市」搶先用

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▲▼麥當勞新增LINE Pay功能。（圖／讀者提供）

▲麥當勞新增LINE Pay支付功能。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有夠方便，麥當勞也可以使用LINE Pay了！有網友在臉書PO文分享今（19）日麥當勞的自助點餐機悄悄新增LINE Pay功能，這可是全台首家美式連鎖速食業者推出LINE Pay服務，就是要提供民眾更方便的支付方式。對此，麥當勞證實，目前正在三重店進行測試，3月底前將有4家門市可提供LINE Pay支付，年中就可逐步展至全台。

▲▼麥當勞新增LINE Pay功能。（圖／讀者提供）

▲▼麥當勞三重店搶先使用LINE Pay。

▲▼麥當勞新增LINE Pay功能。（圖／讀者提供）

一名女網友在臉書發文分享，今（19）日意外發現麥當勞的自助點餐機竟新增了LINE Pay支付功能，讓她開心直呼：「逼我以後每天都吃麥當勞！」原因是自己是LINE Pay的忠實用戶，消費還可以賺點數，十分開心。

對此，麥當勞證實表示，這是先後導入信用卡小額支付、3大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay4）以及4大票證電子支付（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）後，搶先其他連鎖速食品牌再度推出LINE Pay支付功能。首家測試門市選在三重店，即日起消費者就可以直接以手機開啟LINE Pay，於麥當勞的數位自助點餐機、餐廳櫃檯、McCafe旗艦專櫃以及得來速進行掃碼支付，直接省去現金交易及找零的時間。

另再加上現在新冠肺炎疫情嚴重，多加利用電子支付功能還能減少接觸紙鈔的機率，未來在麥當勞使用LINE Pay也會有LINE POINTS點數折抵消費回饋，好處多多。目前僅有三重門市可以選擇LINE Pay，3月底前林森二、台北昆明及羅斯福3門市將陸續跟進，預計今年中就可逐步擴展至全台麥當勞門市。

而另一美式連鎖速食品牌肯德基，全台門市目前僅接受現金及悠遊（聯名）卡，只有少部份開放信用卡，若設有自助點餐機的也可以刷，還有和街口支付合作，支援手機掃碼付款以及線上訂餐。

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