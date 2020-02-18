桃園捷運綠線車廂外型票選3月4日開跑　選車配色抽大獎

▲鄭文燦表示，桃捷綠線車廂外型由桃園人票選。（圖／捷運局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線已全線開始動工，車廂外型邀請西班牙知名的軌道車輛專業設計公司（Diara Design）設計2款造型，市府18日舉行「捷運綠線車廂外型票選起跑」說明。市長鄭文燦指出，桃園人選桃園車，市府提供包括紫、黃、綠等3個代表色，自3月4日至17日止，提供市民網路票選車款及車廂顏色，參加投票民眾可抽大獎，歡迎市民朋友參加。

▲桃園捷運綠線車廂外型票選3月4日開跑，市民參與選車配色可抽大獎。（圖／捷運局提供）

鄭文燦說，捷運綠線全長約27.8公里，設有21座車站，主系統路線橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，其中GM01標機電系統工程由德國西門子公司、中華工程、韓國現代樂鐵聯合團隊得標，導入西門子通訊式列車控制（CBTC）系統，屬於最高等級GoA4（Grades of Automation 4）全自動無人駕駛功能，並採用智慧偵測、智慧節能、智慧維修及智慧服務等最新科技，兼具智慧化、數位化及科技化等特色。

在車廂外型方面，市府邀請西班牙知名軌道車輛專業設計公司（Diara Design），結合科技與時尚美學設計兩款車廂，車頭部分採微傾28度的流線造型，降低車輛行進間的空氣阻力，兩個車款的頭燈則展現現代數位條碼的科技感以及象徵台灣文化的舞龍舞獅風格；車廂顏色部分則規劃代表「紫氣東來」的紫色、代表「黃鸝展翅」的黃色，以及代表「綠意盎然」的綠色，並舉辦網路票選活動，邀請設籍桃園市或者持有桃園市民卡者進行車款及車廂顏色票選。

投票期間自今年3月4日至3月17日止，每人每天都可以投票，成功投票者還可參加抽獎，獎項包括Gogoro電動機車、韓國雙人來回機票等超過100項獎品，歡迎大家踴躍投票，詳情可上桃園捷運綠線車廂外型票選官方網站查詢（網址：https://taoyuanivoting.dorts.tycg.gov.tw）。

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