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似口罩瘋搶購　女生喊：超想要！日本U質時尚「黑色衛生棉」

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▲▼似口罩瘋搶購　女生喊：超想要！日本U質時尚「黑色衛生棉」。（圖／品牌提供）

▲日本紙業龍頭「大王製紙」推出「elis愛麗思清爽零感系列-簡約時尚」，拋開傳統既定粉白色系的低調感設計。

圖、文／大王製紙提供


誰說衛生棉一定是白色？前陣子日本熱銷的時尚簡約「黑色衛生棉」，在台大獲好評，但是想買卻買不到，有如最近的口罩事件翻版，許多女性朋友因為搶購不到而森77，終於業者聽到女孩兒們的心聲，從日本追加商品在台限量販售，水水們準備手刀搶購啦！衝啊！

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis。（圖／elis提供）

市面上百百款衛生棉，從添加中藥到主打有機棉材質的衛生棉，大部分都是推出象徵「純潔」的粉白色商品，雖說衛生棉已是現代女孩的貼身必備小物，但在風氣仍較傳統保守的台灣，每個月的那幾天，女孩們總如臨大敵，免不了遮掩與偷偷摸摸，還是會不好意思讓人看到私密的白色衛生棉，到廁所替換時也得小心翼翼，撕開也深怕發出聲響被人聽到。

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis。（圖／elis提供）

所以，近幾年注重發展女性衛生用品的，日本紙業龍頭「大王製紙」就推出了這款「elis愛麗思清爽零感系列-簡約時尚」，拋開傳統既定的粉白色系的低調感設計，漆黑低調且充滿質感的簡約包裝，就算拿在手上也很時尚Fashion，完全可以當作網美照入境，從包包掉出來也絲毫不會感到尷尬，讓女孩兒們終於可以大大方方的把衛生棉拿出來，不用再對「白色」感到有壓力，而且商品材質採用不織布，所以撕開無聲超貼心！貼心好抽取的開口設計，開封也整齊美觀，可以說是害羞內向女孩兒們的一大福音，前衛的包裝加上暖心設計，馬上擄獲消費者的心，在日本LOHACO購物網站，更獲得4.6高分，日本網友留言「我在等這個！」、「我真的很喜歡」、「即使放在包中也不會引起注意」不僅日本女孩大獲好評，台灣水水們也同樣都說讚，網路詢問度爆棚！

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis。（圖／elis提供）

這款黑色衛生棉褪去包裝後，與市面上其他衛生棉產品沒有太大的差異，內部維持白色設計，只是將底部黏合部分做成平紋狀，所以不用擔心。另外，獨特剪裁完全服貼，寬度與一般內褲相同且極上輕薄，大大減少摩擦大腿根部內側所造成的不適，柔觸小浮點能溫柔托住肌膚，降低黏膩感保持清爽，經血一接觸表面的瞬間吸收點，即可被快速吸收至底層，讓黏膩感馬上OUT，呵護生理期中敏感的私密肌。

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis。（圖／elis提供）

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis。（圖／elis提供）

還有一個很大的必推優點就是！許多男生朋友到藥妝店，幫另一半購買衛生棉時，終於不用再鬼鬼祟祟像小偷似的，被店員當作可疑份子啦！

這款黑色衛生棉在去年10月上旬日本一推出時，馬上被秒殺銷售一空，elis愛麗思台灣粉絲團也被私訊詢問塞爆，台灣代理業者聽到廣大女孩兒們的許願後，與日本廠商溝通後，終於追加商品限量販售，這麼方便而且時尚的衛生棉，水水們還不趕快手刀衝去買！

愛麗思elis Taiwan粉絲專頁：https://reurl.cc/zyxj0V
線上購：https://reurl.cc/9EoDyX
販售通路：販售通路：康是美(限定店）、寶雅、家樂福、大潤發、Tomod's

▲▼日本,衛生棉,黑色,時尚,elis,愛麗思。（圖／愛麗思提供）

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日本衛生棉黑色時尚elis愛麗思

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