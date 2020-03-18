香港法庭下令！　港鐵7日內交出「831太子站衝突」一刀不剪畫面

▲831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，多名示威者被制服後蹲下等待警方押走。（圖／香港01授權提供，下同）

圖文／香港01

去年8月31日晚上，警方防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站，及月台及列車展開拘捕行動，並發生警民衝突。當晚在場的教育大學學生梁耀霆稱欲向警方，就其非法被捕及遭毆打索償，去年入稟高等法院要求港鐵交出當晚相關的閉路電視片段。高等法院今（18日）頒判詞，下令港鐵需要在7天內交出有關片段。

原告梁耀霆，他是教育大學前學生會會長，早前在入稟狀提到，他欲就831太子站事件向警方索償，故要求港鐵提交相關時段的太子站和荔枝角站閉路電視片段，另再要求港鐵保留及不得進行篡改有關片段。高等法院早前已下令港鐵要保存有關片段，直至法庭另有決定為止。

▲梁耀霆。

法官判詞下令，港鐵要向原告交出去年8月31日晚上10時40分至凌晨1時30分，在太子站內的閉路電視片段；以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的閉路電視片段。

判詞透露，原告聲稱當天晚上在港鐵站遇上防暴警及速龍小隊，他當時在行人電梯上被叫停，之後被警員拘捕及用膠索帶綁手，他指稱警員拘捕時未有說明拘捕理由，亦稱期間有被襲擊，原告被扣留至9月2日晚獲無條件釋放。原告正考慮就警方非法被捕、非法禁錮，甚至被毆打等索償，且不排除要向當日不當使用暴力的警員問責，故希望港鐵能提供當晚港鐵內的閉路電視影片。

原告這次申請的聆訊原於本月進行，但受疫情影響，改以書面處理，法官參考過雙方文件後，認為若原告的指控屬實，足以作出進一步的民事訴訟行動，然而法庭亦緊記，現在只是原告的一面之詞，港鐵當晚的閉路電視片段，或可證明其說法。

法官又透露，港鐵早前亦有把太子站的相關片段交多警方，但未有包括荔枝角站的片段。雖然港鐵稱原告可向警方索取，但法官認為，原告不一定能從警方手上得到片段，為公平起見，認為港鐵亦應把相關片段交予原告。



民主黨立法會議員鄺俊宇歡迎高院判決，認為香港人一直希望港鐵交出所有cctv，將831真相公諸於世，並追究當日部署失當的警察管理層，並感激一直協助跟進的律師團隊。他坦言，有許多831當日正乘搭地鐵而無辜被打至受傷的市民，以致封站後不明的情況，必須還原真相，討回公道。

案件編號：HCMP1441/2019

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