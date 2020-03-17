香港將對全球各國發布「紅色外遊警示」　不包含台灣、大陸及澳門

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，香港近日新增多起境外輸入個案，特首林鄭月娥17日在行政會議前表示，今日將對全球各國及地區發出紅色外遊警示，但不包含大陸、澳門、台灣。此外，香港19日將實施新的檢疫措施，對全球各地抵達香港的人士進行14天的強制隔離檢疫，範圍同樣不含大陸、澳門、台灣。

林鄭月娥指出，疫情過去一周迅速在全世界傳播，有超過40個國家受影響，部分國家的確診數量爆炸性增加，中國以外已有超過8萬起個案，超過3萬人死亡，香港近2周的新增個案也有9成屬境外輸入個案，因此政府將對全球各地發出紅色外遊警示，大陸、澳門、台灣除外。

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林鄭月娥提到，除了紅色外遊警示，19日還將實施新的檢疫措施，擴及至全球各國及地區（不含大陸、澳門、台灣），所有抵達香港的人士，包含香港居民、非香港居民，都必須接受14天的強制檢疫或醫學監察，以保障得來不意的防控成效。

林鄭月娥還說，過去2個月曾與各國駐港總領事進行兩次簡布會，又分別致函，告知港府的防疫措施，也檢視當地的感染人數、分佈、個案增加速度，還有當地的防疫政策等，並考量香港檢疫中心與公立醫院的承受能力。

林鄭月娥強調，世界衛生組織與專家都認為，疫情會持續一段時間，香港將維持「圍堵政策」，以減少境外輸入及境內傳播為目標，所有市民若非必要，不論旅遊或工作，都不要外遊。