摩洛哥旅行團7團104人困當地　外交部長吳釗燮：有3間航空公司還有空位

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／台北報導

摩洛哥15日緊急關閉國門，全面暫停國際航線運輸，外交部長吳釗燮表示，目前仍有7團約104人仍在當地，已經請駐法國代表處第一時間已經查明法國航空、EASYJET等3間航空公司仍有飛行摩洛哥，因此已有部分台人搭機離開，其他仍在協調當中。

而祕魯部分，吳釗燮表示最新數據還有17團135台人在當地，但因為祕魯已經關閉機場，目前出入有困難，目前已經安置國人在旅館內，都安全無虞，外交部仍持續努力協調當中。