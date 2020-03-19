「泡麵罐頭之亂」全聯貨架空一半　網分析搶購潮：100確診真的嚇人

記者黃翊婷／綜合報導

繼衛生紙之亂之後，台灣民眾似乎又掀起另一波搶購潮，鎖定目標大多都是可以久放的食品，還有網友在PTT發文詢問，「晚上去全聯買東西，罐頭、泡麵、麵條等貨架過半商品已空，發生什麼事？這麼多人買。」再次掀起網路論戰是否又有謠言流傳。

▲泡麵貨架空了一半。（圖／記者胡治言攝，下同）

原PO提到，18日晚上前往全聯購物時，發現罐頭、泡麵、麵條的貨架空了一半，衛生紙則是將近全空，由於之前的衛生紙之亂已經被證實是謠傳，如今再次出現搶購潮，讓他十分好奇是否又發生了什麼事，不然不會有這麼多人突然開始搶購物資，「不過，消費者還是會算，衛生紙架剩下貴貴的品牌沒人買，也不是全數搶購一空。」

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網友們看完PO文則分成兩派議論，一派人在大賣場也遇到同樣的狀況，「100確診真的引起恐慌，大賣場一堆人」、「是真的有在搶，剛剛去買也看到被掃光」、「剛剛才去，真的泡麵空一半」；另一派人則認為那只是部分地區的情況，「下午吃完午餐去全聯買東西，沒什麼人」、「我才剛從全聯回來，明明東西都很充足」。

▲罐頭貨架明顯也比平常空很多。

而大多數網友仍抱持觀望態度，甚至留言調侃，「大媽的LINE群組狂傳啊」、「台灣泡麵超級多，實在不用搶」、「平時就應該在家裡存放一到兩週的糧食啊」、「等超商買不到東西，我才會怕」。

《ETtoday新聞雲》記者實際前往附近的全聯一探究竟，發現泡麵以及罐頭商品的貨架的確比平時空很多，店內也有不少民眾推著推車繼續採買。至於「泡麵罐頭之亂」的消息源頭來自哪裡，目前仍有待相關單位進一步調查。